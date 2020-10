Bersets Plan: Präsenzunterricht an der Schule, Maskenpflicht im Freien

Weiterhin Präsenzunterricht an den Schulen, dafür Einschränkungen für Familie, Kultur und Sport sowie Maskenpflicht auf der Strasse. Bundesrat Alain Bersets Coronaplan ist am Samstag an die Öffentlichkeit gelangt.