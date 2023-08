Gelder Blocher investiert über eine halbe Million in den SVP-Wahlkampf Nächste Woche müssen die Parteien ihre Grossspender offenlegen. Gemäss der «Rundschau» spendet SVP-Patron Christoph Blocher eine halbe Million an die Partei. Früher hat er aber noch viel mehr investiert – besonders in eine Abstimmung.

Zahlte Millionen für SVP-Wahlkampf: Christoph Blocher. Bild: Marcel Bieri / Keystone

Wie viel es auf den letzten Rappen sind, weiss Christoph Blocher selber nicht im Detail, doch im Interview mit der «Rundschau» verrät er nun den Betrag: «Für diese Wahlen sind es etwa 550’000 Franken. Ich weiss es nicht mehr genau, aber es ist etwa dieser Betrag». Gemäss der Sendung ist er damit der grösste Spender.

In die Partei selbst investiere er nichts, ergänzt Blocher. Er spende ausschliesslich für einzelne Kampagnen. Wegen der neuen Transparenzregeln werden die Zahlen nächste Woche veröffentlicht.

Die für ihn teuerste Kampagne ist aber bereits über 30 Jahre her. Bei der EWR-Abstimmung in den 1990er-Jahren habe er mehrere Millionen aus seiner eigenen Tasche in die Kampagne gesteckt, erinnert sich Blocher. Die Partei stelle jeweils Gesuche bei ihm. Er prüfe diese und entscheide dann, ob er sich beteilige.

Auch andere erhalten Unterstützung von reichen Geldgebern. So zahlt gemäss Recherchen von CH Media beispielsweise Georges Kern 45 000 Franken an die Grünliberalen. (chm)