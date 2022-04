Budget Nach politischen Forderungen: Auch der Bundesrat ist für höheres Armee-Budget, lehnt aber eine SVP-Motion ab Der Bundesrat stimmt einer schrittweisen Erhöhung der Armeeausgaben ab dem kommenden Jahr zu. Einen fixen Wert will er aber nicht festlegen.

Der Bundesrat will das Armeebudget am 2023 schrittweise erhöhen. Keystone

Nach Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar wurden in der Schweiz schon bald die politischen Forderungen laut, Budget und Bestand der Schweizer Armee zu erhöhen, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken. Nun hat auch der Bundesrat in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme Zustimmung zu einer schrittweisen Budget-Erhöhung ab 2023 signalisiert.

Er empfiehlt zwei gleichlautende Motionen der Sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat zur Annahme, die fordern, dass das Budget bis spätestens 2030 auf mindestens 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöht wird, etwa 7 Milliarden Franken. Auf ein konkretes Ziel festlegen will sich der Bundesrat allerdings nicht. Er wolle «die Entwicklung der Armeeausgaben im Lichte der Gesamtausgaben des Bundeshaushaltes laufend beurteilen».

SVP-Motion geht zu weit

Seit 1990 sind die Armeeausgaben kontinuierlich gesunken, argumentieren die beiden Kommissionen. Wurde damals noch 1,3 des BIP in die Armee investiert, waren es 2019 noch 0,67 Prozent. Aufgrund des Spardrucks seien Anschaffungen aufgeschoben worden und es bestünden Fähigkeitslücken. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass in Europa nach wie vor Kriege mit Waffen und Kampfflugzeuge geführt würden. Es sei deshalb angemessen, die Finanzplanung auf eine Erhöhung des Armeebudgets auszurichten. Das sieht offenbar auch der Bundesrat so.

Eine weitere Motion der SVP-Fraktion geht dem Bundesrat derweil zu weit. Diese fordert eine kurzfristige Erhöhung des Armeebudgets auf 7 Milliarden Franken und eine Erhöhung des Sollbestandes um 20'000 Armeeangehörige. Eine sofortige Erhöhung der Armeeausgaben sei «für den Bundeshaushalt nicht verkraftbar», heisst es in der Stellungnahme der Regierung. Zudem will der Bundesrat in erster Priorität den Sollbestand von 100’000 Armeeangehörigen nachhaltig sichern und die hohen vorzeitigen Abgänge aus der Armee reduzieren. Eine Erhöhung könne erst später erfolgen. (agl)