Bundesgericht: Arbeitgeber müssen bei Home Office Beitrag an Miete zahlen

Für das Home Office während der Coronakrise dürfte dies nur in Ausnahmefällen gelten, sagt Arbeitsrechtsprofessor Thomas Geiser in der Sonntagszeitung.



Wer im Home Office arbeitet, hat unter Umständen Anspruch auf Entschädigung. Keystone

(wap) Die Sonntagszeitung veröffentlichte am Sonntag ein Bundesgerichtsurteil vom April, das einem Arbeitnehmer eine Vergütung von monatlich 150 Franken für die Arbeit im Home Office zuspricht, dies als Beitrag an die Mietkosten. Im vorliegenden Fall war der Mitarbeiter zu Hause, weil dies der Arbeitgeber so angeordnet hatte.



Das Urteil bedeute deshalb nicht, dass nun alle, die im Home Office arbeiten, vom Arbeitgeber Geld fordern könnten, interpretiert der St. Galler Arbeitsrechtsprofessor Thomas Geiser in der Sonntagszeitung. Das Bundesgericht beziehe sich auf eine Situation, in der ein Mitarbeiter auf Wunsch des Arbeitgebers dauerhaft von Zuhause aus arbeite. Diese Situation sei vergleichbar mit anderen Vergütungen, etwa für ein Privatauto, dass für Geschäftszwecke genutzt wird.



Geiser geht davon aus, dass das Urteil keine Folgen für das Home Office während der Pandemie hat. Dieses sei nur vorübergehend, sagt er. Ausnahmen könne es in besonderen Fällen geben, etwa, wenn jemand in einer sehr kleinen Wohnung lebe und der Platz für das Home Office eigentlich anderweitig gebraucht würde.