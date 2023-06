Partei hat nie Druck gemacht

«Ich darf sagen, dass die Partei keinen Druck gemacht hat», sagt Berset. Er sei in all den Jahren zwei Mal darauf angesprochen worden, wie lange er Bundesrat bleiben werde. «Es war mir von Anfang an klar, dass es irgendwann im Rahmen der institutionellen Legislaturen enden wird», so Berset. «Ich habe in dieser Zeit beinahe alles gebracht, das ich bringen konnte.»