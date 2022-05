Sicherheitspolitik Bundesrat ernennt neuen Delegierten für den Sicherheitsverbund Schweiz Der neue Delegierte für den Sicherheitsverbund Schweiz heisst ab August Martin von Muralt. Der frühere Gefängnisdirektor aus der Romandie tritt die Nachfolge von André Duvillard an.

Verteidigungsministerin Viola Amherd präsentierte am Mittwoch den neuen Delegierten von Bund und Kantonen. (Archivbild) Keystone

Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) erhält ein neues Gesicht. Der Bundesrat hat am Mittwoch Martin von Muralt zum neuen Delegierten von Bund und Kantonen ernannt. Der 47-jährige Politologe war zuletzt Direktor des Genfer Gefängnisses Champs-Dollon. Davor war er in verschiedenen Positionen bei der Polizei in der Westschweiz tätig.

Von Muralt sei mit seiner langjährigen Erfahrungen in für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit relevanten Bereiche wie Polizei und Strafvollzug eine «ideale» Besetzung für die Stelle, erklärte Verteidigungsministerin Viola Amherd vor den Medien in Bern. Die Bundesrätin hob besonders seine sehr guten Sprachkenntnisse hervor. Bei der Zusammenarbeit mit den Kantonen sei das ein grosser Vorteil.

Koordination zwischen Bund und Kantone

Der neue Delegierte wird ab August André Duvillard ersetzen, der nach zehn Jahren an der Spitze der Organisation in den Ruhestand geht. Um die Übergabe der Dossiers zu gewährleisten, wird sich Von Muralt bereits ab Juni einarbeiten.

Der Sicherheitsverbund Schweiz bündelt alle sicherheitspolitischen Instrumente von Bund, Kantonen und Gemeinden. Seine Strukturen bestehen aus einer politischen und operativen Plattform. Diese Steuerungsgremien sind paritätisch zwischen Bund und Kantone besetzt. Zweck ist die Konsultation und Koordination von Entscheiden, Mitteln und Massnahmen, wenn es um sicherheitspolitische Herausforderungen geht. (rwa)