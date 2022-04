Bundesrat Terrorismusbekämpfung: Schweiz soll künftig Flugpassagierdaten nutzen können Auch die Schweiz soll künftig Flugpassagierdaten nutzen und auswerten können, um Terrorismus und Kriminalität zu bekämpfen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Vernehmlassung eröffnet.

Auch in der Schweiz sollen sogenannte PNR-Daten künftig ausgewertet werden können. (Symbolbild) Keystone

Bei der Buchung eines Fluges fassen die Airlines die Informationen zu den Passagieren in einem Fluggastdatensatz, kurz PNR, zusammen. In 62 Ländern gibt es bereits Stellen, welche diese Informationen über Flugpassagiere für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus auswerten. Die Airlines sind dort verpflichtet, die PNR den Behörden zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz geschieht diese Datenauswertung nicht, weil die entsprechende Rechtsgrundlage fehlt, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) am Mittwoch mitteilte.

Damit riskiere sie, dass Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, unerkannt in die Schweiz einreisen können. Das soll sich nun ändern. Der Bundesrat will, dass auch die Schweizer Behörden künftig PNR-Daten nutzen können und hat die Vernehmlassung für das Flugpassagierdatengesetz eröffnet.

Nur Personal von Zentralstelle hat Zugriff auf die Daten

Die Nutzung der Daten erlaube es, Terroristen oder Straftäter noch vor dem Abflug oder der Einreise in die Schweiz zu identifizieren. Es sei zudem möglich, für eine polizeiliche Ermittlung Angaben über die Reisebewegungen einer Person zu erhalten.« So lassen sich kriminelle Organisationen und Netzwerke aufdecken sowie verdächtige Personen, aber auch potenzielle Opfer von Menschenhandel gezielt erkennen», schreibt das Fedpol.

Das Flugpassagierdatengesetz regelt die Aufgaben und die Organisation der Nationalen Stelle für die Bearbeitung der Flugpassagierdaten. Diese soll dem Fedpol unterstellt sein und sich aus Personal von Bund und Kantonen zusammensetzen. Nur das Personal der Zentralstelle dürfe auf die Daten zugreifen, womit der Schutz der Persönlichkeitsrechte gewährleistet sei. Identifizierende persönliche Informationen wie Name, Kontakt- und Geburtsdaten seien für sechs Monate sichtbar und könnten danach nur noch bei konkretem Verdacht zugänglich gemacht werden. (agl)