Herzog will: Die Zeichen deuten auf «Evi gegen Eva»

So kündigt Eva Herzog ihre Kandidatur an. CH Media

Sie kandidiere «sehr gerne» für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, sagte die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog am Donnerstag gleich zu Beginn ihrer Medienkonferenz. «Ich bringe mit was es dafür braucht.» Mit ihrer Kandidatur wurde gerechnet. Die ehemalige Regierungsrätin gilt als aussichtsreichste Anwärterin auf den frei werdenden SP-Sitz in der Regierung – dies gerade auch nach zahlreichen Absagen.

«Ich begrüsse es, wenn es nicht mehr ein Makel ist, dass sich Frauen mit jungen Kindern für ein politisches Amt zur Verfügung stellt», konterte Herzog die Frage nach ihrem Alter. In der SP und auch in der Öffentlichkeit wünschen sich derzeit viele Stimmen eine junge Mutter in der Landesregierung. Auch als Zeichen für die familiäre Vereinbarkeit. Wohlwissentlich sekundierte darum Lisa Mathys, Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt, Herzog und lobte ihre Vorbildfunktion für zahlreiche junge Mütter. Schliesslich sei sie mit jungen Kindern Regierungsrätin gewesen.

Grosse inhaltliche Aussagen machte Herzog nicht. Sie betonte ihre grosse politische Erfahrung und stellte sich als Brückenbauerin dar. Ob sie den Antrag der Parteileitung unterstütze, dass nur Frauen auf das Bundesratsticket dürfen, liess sie offen. Sie sagte einzig, dass sie es etwas «pushy» fand vom Duo Wermuth/Meyer. Am Ende entscheide die Fraktion, wer der Bundesversammlung vorgeschlagen werde.

Neben ihr wollen derzeit nur zweitere Personen auf dieses Ticket. Am Mittwochabend hatte Evi Allemann ihre Bundesratsambitionen öffentlich kundgetan. Wie Herzog gehört sie auch zum rechteren Flügel innerhalb der SP. Mit ihren 44 Jahren und zwei kleinen Kindern entspricht sie eher dem Wunsch nach einer Blutauffrischung im Bundesrat. Ein Makel ist dagegen ihr Herkunftskanton: Bern. Sollte bereits die SVP-Vakanz am 7. Dezember mit einem Berner Kandidaten (Albert Rösti oder Wener Salzmann) gefüllt werden, dürften sich die Wahlchancen von Allemann in Grenzen halten.

Das gilt wohl so oder so für Daniel Jositsch. Der Zürcher Ständerat hat – der Empfehlung der Parteileitung zum Trotz – seine Ambitionen ebenfalls angemeldet. Er empfinde die Beschränkung auf Frauen als «diskriminierend» und sie sei auch «gegen die Verfassung», so Jositsch. Dass das weibliche Doppelticket in der Fraktion gekippt wird, gilt dagegen als unwahrscheinlich. Auch eine wilde Kandidatur von Jositsch dürfte chancenlos bleiben. (mg)