Albert Rösti würde Wahl als «wilder» Kandidat ablehnen

Nach der Abwahl von Christoph Blocher 2007 aus der Landesregierung, liess die SVP eine Ausschlussklausel in ihren Statuten verankern. Sie hält fest, dass wer sich ohne Segen der Fraktion als sogenannter «wilder» Kandidat in den Bundesrat wählen lässt, automatisch die Mitgliedschaft in der Partei verliert.

Nun beendet Albert Rösti Spekulationen darüber, ob er die Wahl in den Bundesrat auch ohne Nomination der SVP-Fraktion annehmen würde. «Ich würde eine Wahl unter diesen Umständen keinesfalls annehmen», lässt sich der derzeitige Favorit für den Bundesratssitz von Ueli Mauerer am Mittwoch in der «NZZ» zitieren.

Der Berner Nationalrat räumte ein, dass er die Spekulationen durch seine unklare Kommunikation befeuert habe. Als er am 10. Oktober seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt gab, antwortete Rösti auf eine entsprechende Frage zu einer «wilden» Kandidatur, dass sich diese Frage für ihn aktuell nicht stelle. «Von daher ist das für mich eine hypothetische Frage», sagte er damals. (dpo)