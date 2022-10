Heimspiel für Vogt: «Werde die Wahl ernsthaft und engagiert bestreiten»

Am Dienstagabend traf sich die SVP Kanton Zürich in Langnau am Albis zur Delegiertenversammlung. Der Star des Abends war Bundesratskandidat Hans-Ueli Vogt (52). Wie die Zürcher SVP in einer Mitteilung schreibt, bedankte sich Vogt vor über 200 Delegierten für das Vertrauen der Kantonalpartei.

Er sei «bereit und motiviert», Regierungsverantwortung für die Schweiz zu übernehmen. Der Rechtsprofessor versprach, er werde die Bundesratswahl «ernsthaft und engagiert bestreiten». Die grundsätzlichen Anliegen der SVP stünden für ihn im Vordergrund, besonders die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Schweizer Souveränität.

Wie Kantonalpräsident Domenik Ledergerber sagte, müsse man nun die Fortsetzung der Arbeit von Bundesrat Ueli Maurer sichern. Mit Vogt könne die Zürcher SVP eine «äusserst kompetente Persönlichkeit» ins Rennen schicken. (aka)