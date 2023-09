Einladung zur Medienkonferenz: Tritt Daniel Jositsch an?

Will er wirklich Bundesrat werden? Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch bittet am Dienstag in Zürich zur Medienkonferenz. Im Volkshaus will der 58-Jährige mitteilen, ob er – wie von vielen Politbeobachtern erwartet – im Dezember für einen Sitz in der Landesregierung kandidieren will.

Nach der erfolglosen wilden Kandidatur im vergangenen Winter bei der Nachfolge für die zurückgetretene Bundesrätin Simonetta Sommaruga wäre es Jositschs erster offizieller Anlauf zum Sprung in die Landesregierung. Ab 2007 politisierte der Rechtsprofessor für die Genossen im Nationalrat. Seit 2015 vertritt er den Kanton Zürich im Ständerat. (sat)