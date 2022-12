Bundesratsfoto Bundesrat zeigt sich als Einheit – trotz unterschiedlicher Standpunkte Das neue Bundesratsfoto soll zeigen, dass die Landesregierung gut zusammenarbeitet, auch wenn sich die Mitglieder nicht immer einig sind. Geschossen hat das Bild der Waadtländer Fotograf Matthieu Gafsou.

Ernste Mienen: Bundeskanzler Walter Thurnherr und die Bundesräte Albert Rösti, Ignazio Cassis, Viola Amherd, Alain Berset, Guy Parmelin, Karin Keller Sutter und Elisabeth Baume-Schneider sitzen gemeinsam am Tisch. Schweizerische Bundeskanzlei

Die sieben Bundesräte und der Bundeskanzler sitzen im Bernerhof an einem grossen Tisch, die Mienen ernst. Auf dem Tisch liegen ein Kompass, eine Schweizerkarte und eine Ausgabe der Bundesverfassung. Durch den Raum fliegen Blätter. So sieht das Bundesratsfoto 2023 aus, das am Samstag veröffentlicht wurde. Geschossen hatte es Matthieu Gafsou, der sich von der Genremalerei des 17. Jahrhunderts und der Düsseldorfer Fotoschule inspirieren liess, wie die Bundeskanzlei mitteilte.

Bundespräsident Alain Berset, der das Sujet wählen konnte, will mit dem Bild zeigen, «dass der Bundesrat eine Einheit bildet und gut zusammenarbeitet, obwohl seine Mitglieder unterschiedliche Standpunkte haben», wird er in der Mitteilung zitiert. «In einer Zeit der Unsicherheiten und Krisen soll das offizielle Bundesratsfoto Sicherheit vermitteln und zugleich nüchtern wirken.»

«Making-of»: So ist das Bundesratsfoto 2023 entstanden. Schweizerische Bundeskanzlei

Chaos und Spannungen in der Welt

Auf diese Unsicherheiten und Krisen beziehen sich auch die umherfliegenden Blätter. Sie sollen «diskret» das Chaos und die Spannungen auf der Welt symbolisieren. Diese schienen heute viel stärker präsent als früher.

Am Tisch zeigen sich die Mitglieder des Bundesrats und der Bundeskanzler denn auch mit ernster Miene als Kollegium, das sich auch in kleinen Gruppen austauscht. Das Bild unterscheidet sich damit deutlich vom letztjährigen Foto: Damals war die Bildsprache mit dem rosa Hintergrund freundlich, die Stimmung der Landesregierung heiter. (abi)