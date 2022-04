Co2-Emissionen Trotz Pandemieflaute: Die Schweiz hat ihr Klimaziel knapp verfehlt Gemäss geltendem CO 2 -Gesetz hätten die Treibhausgasemissionen der Schweiz 2020 um einen Fünftel tiefer ausfallen sollen als 1990. Dieses Ziel wurde nicht erreicht.

Der Treibhausgasausstoss der Schweiz lag sogar im Pandemiejahr 2020 noch über den gesetzlichen Vorgaben. Keystone

Insgesamt lagen die Treibhausgasemissionen der Schweiz 2020 nur 19 statt wie gesetzlich vorgeschrieben 20 Prozent unter dem Vergleichsniveau von 1990. Dies geht aus dem Treibhausgasinventar 2020 vor, das vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) zuhanden des UNO-Klimasekretariats erstellt wurde. Allerdings verpasst die Schweiz ihre Klimaziele nur scheinbar knapp. Denn 2020 war kein normales Jahr: Wegen der warmen Wintermonate wurde weniger geheizt als sonst, und wegen der Pandemie ging die Mobilität stark zurück. Dies schreibt das Bafu in einer Mitteilung vom Montag.

«Damit die Emissionen deutlich sinken, ist eine Verstärkung der Klimaschutzmassnahmen in allen Sektoren notwendig», heisst es in der Mitteilung. Einzig der Industriesektor habe sein Ziel von -15 Prozent erreicht. Der Gebäudesektor schrammte mit -39 Prozent knapp am Ziel von -40 Prozent vorbei, dies jedoch auch wegen des aussergewöhnlich warmen Winters. Allein der Einfluss der Temperaturen auf die Emissionen zeige aber, dass immer noch zu viel mit fossilen Brennstoffen geheizt werde, schreibt das Bafu dazu.