Wann liegen Resultate vor?

«Wir setzen in der Regel keine Fristen», sagte Matthias Michel. Als zeitliches Ziel sagte der GPK-Präsident: «So schnell wie möglich, aber so lang wie geboten.» Dass die parlamentarische Untersuchung jedoch bereits in so kurzer Zeit eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, zeuge davon dass die GPK handlungsfähig sei. (sat)