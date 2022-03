Corona Marcel Salathé warnt vor raschen Lockerung der Maskenpflicht Die Ansteckungszahlen steigen in der Schweiz wieder deutlich an. Für Epidemiologe Marcel Salathé sollte der Bundesrat daher mit weiteren Lockerungen zuwarten.

«Corona ist noch nicht vorbei», sagt Marcel Salathé. Keystone

Die Situation sei «besorgniserregend», sagt Epidemiologe Marcel Salathé. Im Interview mit der «Sonntagszeitung». Damit spricht er die wieder steigenden Fallzahlen an. Erneut warnt er: «Corona ist noch nicht vorbei». Zwar seien «die Sterblichkeit und Hospitalisierungsrate dank der Impfung und der fortschreitenden Immunisierung der Gesellschaft inzwischen tief», so Salathé, er geht aber davon aus, dass beide Zahlen auch wieder steigen werden. «Und wir kennen die langfristigen Folgen einer Infektion noch nicht», sagt Salathé.

Deshalb: «Bei den momentanen Zahlen würde ich mit der totalen Aufhebung der Maskenpflicht in Zügen und Bussen noch zuwarten.» Der Bundesrat solle die Masken im öV erst kippen, wenn «die Zahlen wirklich wieder tief sind.» Für den kommenden Herbst glaubt Salathé, dass «eine vierte Impfung für die meisten sinnvoll» ist. So könnten Risikogruppen geschützt werden und auch gegen Long Covid nütze die Impfung. «Bis Covid-19 aber den Charakter anderer Corona-Erkältungswellen annimmt, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern», so Salathé. (mg)