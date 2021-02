Coronakrise Demonstration gegen Coronamassnahmen bringt 700 Menschen auf die Strasse In Wohlen AG haben sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen versammelt, um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Bisher sind keine Zwischenfälle bekannt.

Maskenpflicht: Auf ersten Bildern von der Kundgebung sind nur wenige Masken zu sehen. Pascal Bruhin

(wap) In Wohlen haben sich mehrere hundert Personen versammelt, um gegen die Coronamassnahmen des Bundesrates zu protestieren. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte der Verein «Stiller Protest». Die Kundgebung war von der Gemeinde bewilligt worden, allerdings unter der Auflage, dass die Maskenpflicht eingehalten werde.

Erste Bilder von der Menschenansammlung zeigten, dass dies zumindest vor Beginn der eigentlichen Kundgebung nur vereinzelt eingehalten wurde. Wie der freie Journalist Dario Veréb auf Twitter meldete, machten die Organisatoren auf die Maskenpflicht aufmerksam.

#StillerProtest in #Wohlen. Eine (Mit-) Organisatorin hat per Lautsprecher auf die Maskenpflicht hingewiesen. Das sei eine Auflage für die Veranstaltung gewesen. Sie rufe zwar ungern dazu auf, möchte aber nicht, dass jmd. "Lämpe bechunnt". — Dario Veréb (@DarioVereb) February 20, 2021

Am Nachmittag zogen die Protestierenden in weissen Schutzanzügen durch die Ortschaft. Nach Angaben der Kantonspolizei waren etwa 700 Personen unterwegs. Die Lage sei ruhig.

Nach dem Marsch folgte eine Kundgebung mit Reden. Als Redner angekündigt waren unter anderem Coronaskeptiker Patrick Jetzer, Kantilehrer Markus Häni und Zuger alt-Kantonsrat Thomas Brändle sowie ein Überraschungsgast.

Der Verein «Stiller Protest» hat bereits in Zürich, St. Gallen, Zug und Aarau Demonstrationen organisiert. Bei der Demo in Zug hatten am 6. Februar rund 800 Personen teilgenommen.

