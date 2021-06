War der #Corona Öffnungs-Entscheid des BR angemessen oder wg. Delta und tiefer Impfrate zu rasch?



Time will tell...



So oder so bleibt wichtig:

1. bei Symptomen sofort testen!

2. TracingApp einschalten

3. Kantone müssen Fälle rigoros backward tracen

4. Freiwilliges Homeoffice