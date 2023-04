Coronapandemie Falsch verrechnete Tests: Jetzt geht es Covid-Betrügern an den Kragen Der Bundesrat will alle Missbräuche bei falsch verrechneten Covid-19-Tests aufdecken. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde bereits aktiv und hat erste Verfügungen erlassen. Dabei geht es um viel Geld.

Bei den Coronatests gab es Unregelmässigkeiten. Nun will der Bundesrat Missbräuche aufdecken. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie sorgte nicht nur für Unsicherheit in der Bevölkerung, sondern rief auch Betrüger auf den Plan. So gab es etwa den Verdacht, dass Covid-19-Tests falsch verrechnet wurden. Die Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte (Findel) gelangte diesbezüglich im Dezember an den Bundesrat. Sie forderte, dass die Regierung ihre Anstrengungen verstärkt, damit ungerechtfertigte Zahlungen aufgedeckt und verhindert werden.

Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden, dass er die Verdachtsfälle von falsch verrechneten Coronatests untersuchen und die unrechtmässig bezogenen Beträge zurückverlangen will. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Die Landesregierung reagiert damit positiv auf die Forderungen der Findel.

Das BAG hat einen Plan zur Missbrauchsbekämpfung erstellt. Zudem hat es bereits erste Verfügungen zu mutmasslich ungerechtfertigten Rechnungen erlassen. Laut BAG geht es dabei um Beträge in der Grössenordnung von 1,8 Millionen Franken. Zudem hat die Behörde strafrechtliche Schritte rund um die Abwicklung von Rechnungen zu Testkosten eingeleitet. Weitere seien in Zukunft nicht ausgeschlossen, heisst es weiter. (abi)