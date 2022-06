Coronapandemie «Note 4-5»: Der Bund agierte in der Krise oft wenig vorausschauend Die Bundesverwaltung hat die zweite Phase der Coronakrise relativ gut gemeistert. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht. Allerdings war in einigen Bereichen Sand im Getriebe.

Bei der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone haperte es zuweilen. Im Bild: Der oberste kantonale Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und Bundesrat Alain Berset. Keystone

Die Arbeit der Bundesverwaltung gibt seit Beginn der Coronapandemie zu reden. Am Mittwoch hat die Bundeskanzlei nun einen zweiten Bericht präsentiert. Darin wird das Krisenmanagement in der zweiten Phase der Coronakrise – also von August 2020 bis Oktober 2021 – unter die Lupe genommen. Im Zentrum standen zwei Fragen: Lagen die Strategien und Massnahmen zur Pandemiebewältigung rechtzeitig vor und setzte die Bundesverwaltung diese zielführend um?

Das Fazit: Die Pandemiebewältigung des Bundes habe «insgesamt gut funktioniert», sagte Bundeskanzler Walter Thurnherr vor den Medien in Bern. «Im internationalen Vergleich müssen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber wir müssen auch nicht so tun, als gäbe es nichts zu verbessern.»

Der Bericht ortet Mängel in neun Bereichen. Den dringlichsten Handlungsbedarf sieht er bei der Organisation des Krisenmanagements des Bundes, bei der Koordination mit Kantonen und Gemeinden sowie beim Einbezug der Wissenschaft in die Pandemiebewältigung. Thurnherr zeigte sich überrascht über das «gegenseitige Missverstehen» zwischen Wissenschaft und Politik. Das Problem müsse angegangen werden, denn die wissenschaftliche Expertise werde künftig noch wichtiger.

Fehlende Planungssicherheit

Was sich wie ein roter Faden durch den Bericht zieht: Auf strategischer Stufe seien mögliche Krisen und Lageentwicklungen zu wenig antizipiert worden. «In der Bundesverwaltung fehlte es teilweise an einem vorausschauenden Krisenmanagement», heisst es in dem Bericht. Zwar sei eine übergeordnete Strategie des Bundesrates erkennbar. Diese führe aber nicht zur gewünschten Erwartungs- und Planungssicherheit.

Exemplarisch zeigte sich das gemäss Bericht vor allem im Herbst 2020, als die Bundesverwaltung und die Kantone ungenügend auf die zweite Coronawelle vorbereitet waren. Auch schoben sie sich gegenseitig die Verantwortung zu, um neue Massnahmen zu ergreifen.

Allerdings machte Thurnherr klar, dass sich selbst durch ein Krisenstab nicht alle Probleme lösen liessen. Mit einer guten Basis könne jedoch rasch reagiert und antizipiert werden. In diesem Zusammenhang plädierte der Bundeskanzler für mehr Flexibilität. «Wir sind uns vorsichtiges Abwägen gewohnt.» Dafür sei in einer Krise zu wenig Zeit. Man könne auch «nicht schnell sein und alle konsultieren».

Breitere Bevölkerungsschichten erreichen

Nicht alles lief laut Bericht schlecht: Als Stärke wird etwa die Fähigkeit der Bundesverwaltung erachtet, rasch neue Gesetze und Verordnungen von «hoher Qualität» zu erstellen. Positiv wertet er auch die Lernfähigkeit der Verwaltung die Strategie zur Impfstoffbeschaffung, das Covid-Zertifikat wie auch der unermüdliche Einsatz der Angestellten.

Der Bericht macht 13 Empfehlungen, wie das Krisenmanagement hierzulande verbessert werden kann. Der Bundesrat hat am Mittwoch die zuständigen Departement mit deren Umsetzung betraut. Um die Antizipation und Koordination innerhalb der Bundesverwaltung zu stärken, sollen dem Bundesrat Varianten vorgelegt werden, wie er sich im Krisenfall auf strategischer und operativer Ebene besser organisieren könnte.

Fax soll verboten werden

Ein Augenmerk gilt auch der Zusammenarbeit zwischen den föderalen Staatsebenen. Der Bericht schlägt vor, künftige digitale Instrumente für die Vernehmlassung auch für dringliche Konsultationen zu verwenden. Im Rahmen der Revision des Epidemiengesetzes sollen auch einheitliche Standards für den digitalen Informationsaustausch zu übertragbaren Krankheiten obligatorisch werden. Sprich: Der Fax zur Übermittlung von Daten ans Bundesamt für Gesundheit soll verboten werden. Zu Beginn der Pandemie hatte diese Übermittlungsmethode für Coronainfektionen für viel Aufsehen und Kritik gesorgt.

Handlungsbedarf sieht der Bericht auch im Bereich der Kommunikation. So soll der Verwaltung ermöglicht werden, breitere Bevölkerungsschichten über weitere Kanäle und zusätzliche Sprachen zu erreichen. Evaluiert werden soll auch die Impfkampagne, um Lehren für künftige Gesundheitskrisen zu gewinnen.