Coronapolitik SVP-Delegierte fassen deutlich Nein-Parole zum Covid-Gesetz Die klare Mehrheit der SVP-Delegierten lehnt das Covid-Gesetz ab. Auch die Option einer Stimmfreigabe, wie sie die SVP bei der ersten Abstimmung über das Gesetz beschlossen hatte, blieb chancenlos.

Die Delegierten der SVP Schweiz sagten am Samstag klar Nein zum Covid-Gesetz. Keystone

Die SVP Schweiz geht bei der zweiten Abstimmung über das Covid-Gesetz auf Oppositionskurs. Am Freitag hatte bereits der Parteivorstand Nein zum Gesetz gesagt, am Samstag sind ihm die Delegierten gefolgt. An ihrer Versammlung im Kanton Freiburg beschlossen sie mit 181 zu 23 Stimmen bei 4 Enthaltungen die Nein-Parole zum Gesetz. Für eine Stimmfreigabe votierten 45 der 238 Delegierten.

Im Gegensatz zur ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz könne man nun mit ruhigem Gewissen Nein stimme, sagte der Präsident der Jungen SVP, David Trachsel vor den Delegierten. Damals hatte die SVP Stimmfreigabe beschlossen, weil im Gesetz auch die finanzielle Hilfe der Unternehmen geregelt wurde. Jetzt gehe es aber darum die Freiheitsrechte zu verteidigen, so Trachsel. «Es braucht nun wie nach dem zweiten Weltkrieg einen heroischen Akt des Volkes, um die Vollmacht des Bundesrats zu beenden.»

Zertifikatspflicht und Impfdruck stossen sauer auf

Auch von den Delegierten kamen mehrere beherzte Voten für ein Nein. Die Rednerinnen und Redner störten sich namentlich an der Ausweitung des Impfzertifikats und am Druck, der auf Ungeimpfte ausgeübt werde. Deutlich wurde auch ein generell starkes Misstrauen gegenüber den Behörden. So wurde die Sicherheit und der Nutzen der Impfung grundsätzlich in Frage gestellt.