Coronamassnahmen Kanton Schwyz will Öffnung der Gastro-Innenräume per 22. März Der Schwyzer Regierungsrat ist mit den schrittweisen Lockerungen des Bundesrats grundsätzlich einverstanden. Sie sollen aber schneller und umfassender erfolgen, etwa in der Gastronomie.

Der Schwyzer Regierungsrat stützt zwar die neuesten, vom Bundesrat vorgeschlagenen Öffnungsschritte. Vereinzelt will er aber weiter gehen. HO

(sat) Konkret fordert der Regierungsrat des Kantons Schwyz in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme, dass Gastrobetriebe sowohl im Innen- wie im Aussenbereich per 22. März öffnen können. In den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Veranstaltungen solle der Bund zudem auf eine starre Maximalgrenze von Besuchenden verzichten. Dafür sei die Grösse und Infrastruktur des Veranstaltungsortes bei der Beurteilung der Gästezahl zu berücksichtigen. Grundsätzlich unterstütze die Regierung jedoch die Drei-Pfeiler-Strategie (Massnahmen, Testen und Impfen) des Bundesrates.

In seiner Mitteilung argumentiert der Regierungsrat, die Öffnungsstrategie müsse sich neben der epidemiologischen Entwicklung auch an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen orientieren. Zudem soll berücksichtigt werden, dass «mit der Ausweitung der Teststrategie mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen» ist, wie die Schwyzer Kantonsregierung schreibt. Damit liesse sich jedoch nicht automatisch auf eine Verschlechterung der epidemiologischen Lage schliessen. Dies müsse bei der Bewertung der Fallzahlen mitberücksichtigt werden.

Der Bundesrat hat vergangenen Freitag unter anderem vorgeschlagen, die Aussenräume der Gastronomie ab 22. März zu öffnen. Die Kantone können noch bis kommenden Freitag Stellung nehmen zu den Öffnungsplänen, dann entscheidet der Bundesrat.