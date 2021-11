Coronavirus «Berufsverbot», «Handlungsbedarf»: So reagieren Verbände und Parteien auf Vorschläge für neue Massnahmen Die einen warnen vor einem «Berufsverbot», andere sehen «Handlungsbedarf»: Die Vorschläge des Bundesrates für neue Coronaschutzmassnahmen spalten Verbände und Parteien.

Alain Berset und Guy Parmelin (r.) informierten am Dienstag in Bern über neue Vorschläge des Bundesrats zu Coronaeinschränkungen. Keystone

Zertifikate sollen öfter und kürzer gelten, dazu eine erweiterte Maskenpflicht und repetitive Tests an den Schulen eingeführt werden: Der Bundesrat hat am Dienstag an einer ausserordentlichen Sitzung entschieden, welche Vorschläge zur Verschärfung der Coronamassnahmen er in die Vernehmlassung schicken will. Die Landesregierung reagiert damit auf die aktuelle Situation, die sich auch in der Schweiz verschärft. Und sie nimmt das Heft in der Pandemiebewältigung wieder in die Hand.

Die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) begrüsst in einer Mitteilung, «dass der Bundesrat auf nationaler Ebene weitere Massnahmen zur Diskussion stellt». Nach ihrer Einschätzung bestehe Handlungsbedarf, um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Zu den einzelnen Massnahmen will sich die GDK aber nicht äussern. Dies überlasse sie bis Mittwochabend ihren Mitgliedern, den Kantonen. Dann endet die kurzfristig angesetzte Vernehmlassung bereits.

Bürgerlicher und grüner Sukkurs

Bereits im Boot für seine Verschärfungspläne weiss der Bundesrat dafür den Freisinn: «Die FDP begrüsst die vom Bundesrat angekündigten Massnahmen im Grundsatz», schreibt die Partei am Dienstag auf Twitter.

#BREntscheid | #COVID19



Kampf gegen das 🦠



🔹 Hohe Impfquote 💉

🔹 Booster-Offensive

🔹 Einhaltung von Hygienemassnahmen und Abstand halten



Die FDP begrüsst die vom Bundesrat angekündigten Massnahmen im Grundsatz. https://t.co/4aN7pNeLZW — FDP Schweiz (@FDP_Liberalen) November 30, 2021

Die Partei erinnert in dem Tweet allerdings auch daran, dass nebst schärferer Massnahmen auch ganz alltägliche Hygienemassnahmen oder Abstandhalten die Pandemie eindämmen könnten. Und die FDP betont die Impfung – und dabei den Booster, die angelaufene Drittimpfung für alle.

Auch Die Mitte begrüsst das erneute Eingriffen des Bundes in die Pandemiebekämpfung. Weil die Verantwortung dabei jedoch vorab bei den Kantonen liege, erwartet die Partei «nun eine klare und einheitliche Stellungnahme der Kantone» zu den bundesrätlichen Vorschlägen.

2/3 Die Verantwortung in der Pandemiebekämpfung obliegt vor allem den Kantonen. Wir erwarten nun eine klare und einheitliche Stellungnahme der Kantone, zu den bundesrätlichen Vorschlägen. — Die Mitte – Le Centre (@Mitte_Centre) November 30, 2021

Und weiter schreibt Die Mitte auf Twitter, der Bundesrat setze «zu Recht auf das Zertifikat». Doch um den Zugang dazu zu erleichtern, brauche es Gratistests. Dies erst recht, wenn die Gültigkeit der Testzertifikate – wie vom Bundesrat vorgeschlagen – nun verkürzt werden soll. Laut einer gleichentags versandten Mitteilung hat sich die Fraktion an ihrer Sitzung vom Nachmittag darum für die Wiedereinführung der Gratistest ausgesprochen.

Erneuter Ruf nach Gratistests

Mit schärferen Coronamassnahmen nicht schnell genug gehen kann es derweil Balthasar Glättli. Der Grünen-Präsident kritisiert auf Twitter den Bundesrat heftig für seine «Untätigkeit in den letzten Wochen»:

Ein Schock war für mich die Pandemieentwicklung nicht. Ein Schock war eher die Untätigkeit in den letzten Wochen. Nun reagiert der Bundesrat endlich mit Vorschlägen.

Meine Reaktion:#corona #parlch pic.twitter.com/anZjcoC3gt — Balthasar Glättli🌻 (@bglaettli) November 30, 2021

Dass der Bundesrat die Wiedereinführung von Gratistests nicht einmal zur Diskussion stellt, ist für Balthasar Glättli dabei «unverständlich». Aufgrund der stark steigenden Coronazahlen ist es laut Grünen-Präsident «wichtig, dass sich auch Geimpfte und Genesene regelmässig testen können».

Die stärkste Kritik an den geplanten Verschärfungen des Bundesrates kommt am Dienstag derweil von den Bars und Clubs in der Schweiz. Sie befürchten «ein Berufsverbot für das Nachtleben» – vor allem wegen der zur Diskussion gestellten Maskenpflicht. Aus ihrer Sicht gebe es keinen Grund, die Massnahmen zu verschärfen, schreibt die Schweizer Bar und Club Kommission (SBCK) in einer Mitteilung. Sollte es aus epidemiologischer Sicht tatsächlich eine Verschärfung brauchen, dann eine mit «tatsächlich umsetzbaren Massnahmen». Für die SBCK ist es etwa unverständlich, dass die Einführung von 2G ohne Maskenpflicht für Tanzveranstaltungen vom Bundesrat nicht einmal diskutiert werde.

Arbeitgeber warnen vor Spannungen und Belastungen

Etwas offener für Verschärfungen zeigt sich derweil der Arbeitgeberverband. Laut einer Mitteilung zeigt er sich bereit, die Ausweitung der Maskenpflicht zu prüfen. Eine generelle Homeoffice-Plicht lehnen die Arbeitgeber jedoch weiterhin ab. «Statt Verschärfungen müssen nun die bestehenden Instrumente strikt angewendet werden», fordert der Arbeitgeberverband. Neue einschneidende Instrumente dagegen würden «gesellschaftliche Spannungen verschärfen» und seien damit «für die Wirtschaft zu belastend».

Öffentlich bislang nicht auf die jüngsten Vorschläge des Bundesrats reagiert haben die SP – und damit die Partei von Gesundheitsminister Alain Berset. Ebenso still blieb auf den Social Media-Kanälen der SVP (und damit der Partei von Bundespräsident Guy Parmelin).