Einreise aus Risikoland CS-Präsident Horta-Osório zeigt sich nach Verstoss der Quarantänepflicht selber an António Horta-Osório, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, hat nach der Einreise aus einem Risikoland die Quarantänepflicht missachtet. Mittlerweile soll er sich selber angezeigt haben.

Antonio Horta-Osório ist seit April 2021 Präsident der Credit Suisse. Keystone

Eine Reise mit dem Privatjet wird für António Horta-Osório bereits in seinem ersten Amtsjahr als Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse zum Verhängnis. Am 28. November ist der Portugiese aus London in die Schweiz geflogen. Wer von Grossbritannien in die Schweiz einreist, muss sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Doch bereits am 1. Dezember hat Horta-Osório die Schweiz wieder verlassen, wie Recherchen von «Blick» zeigen.

Brisant dabei ist: Horta-Osório soll nach seiner Ankunft in Zürich abgeklärt haben, ob er von der Quarantänepflicht befreit werden könne. Sowohl der Bund wie auch der Kanton Schwyz, wo der 57-Jährige wohnhaft ist, sollen ihm mitgeteilt haben, dass keine Ausnahme möglich sei. Dennoch hielt sich der Präsident der Grossbank CS nicht daran und reiste in Richtung Iberische Halbinsel weiter.

Nachdem die Geschichte publik wurde, hat sich Horta-Osório am Mittwochabend in einer Stellungnahme gemeldet und zugegeben, dass er «unbeabsichtigt» gegen die Schweizer Quarantänebestimmungen verstossen habe. «Ich bedaure diesen Fehler aufrichtig. Ich entschuldige mich und werde dafür sorgen, dass dies nicht wieder vorkommt», lässt sich der Portugiese zitieren.

Derweil soll Horta-Osório laut «Blick» Selbstanzeige eingereicht haben wegen «möglicher Übertretung gemäss Epidemiegesetz Art. 83». (dpo)