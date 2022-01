Delegiertenversammlung Rahmenabkommen 2.0 oder EWR-Beitritt: Die Grünliberalen wollen Beziehungen zur EU stärken Die Delegiertenversammlung der Grünliberalen will, dass die Schweiz wieder näher an die EU rückt. Zur Diskussion steht für die Partei neben einem neuen Rahmenabkommen auch der EWR-Beitritt.

Der Bundesrat sei in der Europafrage führungsschwach, sagte GLP-Präsident Jürg Grossen. Keystone

«Mehr Europa wagen»: So lautet das Motto der Grünliberalen in Sachen Europapolitik. Die Partei will, dass die Schweiz ihre Beziehungen mit der EU wieder festigt. Die Zukunft und Form dieser Beziehungen war dann auch Thema an der digitalen Delegiertenversammlung vom Samstag.

Die GLP Bundeshausfraktion sieht für die Entwicklung der Beziehungen zur EU grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie Fraktionspräsidentin Tiana Moser ausführte. Die erste wäre ein Rahmenabkommen 2.0, welches unter anderem ein Strom-, ein Forschungs- und ein Bildungsabkommen möglich machen würde.

Die andere Möglichkeit, die es laut der GLP zu prüfen gilt, ist ein Beitritt der Schweiz zum EWR. Dies würde der Schweiz Stabilität bringen und den Zugang zum Binnenmarkt sicherstellen, so Moser. Der EWR umfasse ähnliche Elemente, wie sie beim Rahmenabkommen auch diskutiert worden seien, ergänzte Nationalrat Roland Fischer. Fischer hat bereits ein Postulat beim Bundesrat eingereicht, das die Prüfung eines EWR-Beitritts verlangt.

Auch die Parteidelegierten sehen Handlungsbedarf, wie eine Konsultations-Abstimmung zum Thema ergab. Die Basis sprach sich damit dafür aus, dass die Grünliberalen sich für die Sicherung und Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU einsetzen. Welche der beiden Lösungen die Delegierten bevorzugen würden, wurde allerdings nicht abgefragt.

«Führungsschwäche» beim Bundesrat

Auch Parteipräsident Jürg Grossen widmete sich in seiner Präsidialrede dem Thema EU. Der Bundesrat nehme seine Verantwortung gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft in einem absolut zentralen Dossier nicht wahr, sagte er und sprach von «Führungsschwäche».

«Unterdessen setzt sich der Zerfall der Bilateralen Verträge fort.»

So gerate beispielsweise die Stromversorgung ohne Stromabkommen in ernsthafte Schwierigkeiten. Die Schweiz könne die nötigen Strom-Importe ohne langfristige Verträge nicht dauerhaft bewältigen, ohne dafür einen sehr hohen Preis zu bezahlen und ohne Abstriche bei der Versorgungssicherheit in Kauf nehmen zu müssen.

Von den Vorschlägen von bürgerlicher Seite, neue AKW zuzulassen, hält Grossen derweil nichts. «Klar ist, es gibt Handlungsbedarf, aber doch nicht so und entgegen der vom Volk klar beschlossenen Energiestrategie.» Es gebe in Sachen Stromversorgung noch viel zu tun, Panik sei aber nicht angesagt, so der GLP-Präsident weiter. Seine Partei werde sich bei Gesetzesprojekten entsprechend einsetzen.

Ebenfalls würden sich die Grünliberalen dieses Jahr für die finanzielle Nachhaltigkeit der Altersvorsorge, Generationengerechtigkeit und eine Modernisierung des Vorsorgesystems stark machen.