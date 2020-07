Den Bus Per App bestellen: Postauto will in Zukunft flexiblere Lösungen anbieten

Postauto-Chef Christian Plüss will künftig vermehrt auf intelligente Mobilitätslösungen setzen, wie den Bus auf Abruf. An seinen Bestreben im Klimaschutz will das Unternehmen trotz den Einbussen in der Coronakrise festhalten.