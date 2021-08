Delegiertenversammlung «Dritte Kammer»: Grüne fordern zufällig gewählten Bürgerrat gegen Klimakrise Die Grünen fordern mehr Tempo in der Klimapolitik. Ein ausgeloster Bürger- und Bürgerinnenrat soll Abhilfe schaffen. Dadurch sollen schnellere und mutigere Lösungen gegen die Klimakrise entstehen.

Balthasar Glättli zur Klimakrise: «Weiter wie bisher ist keine Option.» Keystone

An ihrer Delegiertenversammlung vom Samstag kritisierten die Gründen die Schweizer Klimapolitik. Die Expertinnen und Experten des Weltklimarates (IPCC) würden in ihrem jüngsten Klimabericht ein düsteres Bild der Zukunft zeichnen. Sie richteten einen beherzten Appell an die Politik, stärker gegen den Klimawandel vorzugehen. Dies animierte Parteipräsident Balthasar Glättli dazu, eine neue Landesregierung zu fordern: «Dieser Bundesrat gehört ausgewechselt.»

Die Dringlichkeit der Lage sei beim Bundesrat noch immer nicht angekommen. Für Glättli klar: «Weiter wie bisher ist keine Option.» Die globale Temperatur werde gemäss den Klimaexperten schon bis 2030 um 1,5 Grad Celsius steigen – also zehn Jahre früher, als dies 2018 noch prognostiziert wurde.

Eine dritte Kammer

Nun habe die Schweiz noch neun Jahre Zeit, entschlossen umzusteuern. «Das ist kein Spaziergang, das ist eine riesige Herausforderung», so Glättli weiter. Dabei befürchte er manchmal, dass die Schweizer Demokratie zu langsam sei, um die Klimakrise zu meistern. Dem möchten die Grünen mehr Demokratie entgegenstellen.

So forderte Parteipräsident Glättli die Schaffung eines auf Los-Wahl basierten Bürgerinnen- und Bürgerrates. Dieser habe verbindliche Kompetenzen als «dritte Kammer neben National- und Ständerat», wäre aber dennoch eingebunden ins System der direkten Demokratie.

Irland als Beispiel

Solch ein Rat würde wie eine «Mini-Schweiz» funktionieren. Ein zufälliges Auswahlverfahren soll dabei für eine ausgeglichene Vertretung der Bevölkerung sorgen nach Geschlecht, Altersgruppe, Bildungsgrad, Wohnortgrösse, Migrationshintergrund und Sprachregion.

Gemäss den Grünen würden Vorschläge, die von repräsentativen, vom Zufall bestimmten Bürgerinnen und Bürgern ausgearbeitet werden, oft breite Akzeptanz finden. Als Beispiel führte Glättli Irland an, wo ein Bürgerrat sich etwa für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat, welche dann in einer Volksabstimmung angenommen wurde.