Energieknappheit Mit der 60-Stunden-Woche gegen die Stromknappheit Geht es nach der FDP, soll mit einer Abkehr von der fixen Wochenarbeitszeit Mangellagen verhindert werden. Und auch andere Kreise wollen mit Verweis auf die Energiekrise an den Arbeitszeiten schrauben.

Dürfte mehr in der Nacht gearbeitet werden, so könnten Stromspitzen vermieden werden, glauben Parlamentarier. (Symbolbild) Keystone

Länger arbeiten und so Strom sparen. Das schwebt der FDP vor. Sie will mit einem Vorstoss die Abkehr von der Wochenarbeitszeit zur Jahresarbeitszeit. Konkret fordern die Liberalen, «dass bestimmte Wirtschaftszweige über den Verordnungsweg von der Einhaltung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit befreit werden». So könnten Arbeitgeber ihre Angestellten länger als die vorgeschriebene Maximalarbeitszeit pro Woche arbeiten lassen.

«Diese Änderung ist mit der Zielsetzung verbunden, dass in den Wintermonaten Energie gespart werden kann», schreibt die FDP. So steige der Anreiz für «freiwillige temporäre Schliessungen von Produktionsstätten und Betrieben», sind sich die Liberalen sicher. Das könnte helfen gerade in den «kritischen Wintermonaten» den Stromkonsum zu drosseln. Im Jahresdurchschnitt müsse die Arbeitszeit dann aber wieder im Lot sein. Sprich: In den warmen Monaten durchbügeln und im Winter dafür viel (Zwangs-)Ferien.

Mehr Nachtarbeit und auch am Sonntag büezen

Der Bundesrat hat für dieses Arbeitsmodell kein Musikgehör. Der Vorstoss würde «den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden untergraben», schreibt die Regierung in ihrer Antwort, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Genau für diesen Schutz seien die Maximalarbeitszeiten da. Schon heute gibt es für den Bundesrat gesetzlich «einen grossen Spielraum bei der Gestaltung der Arbeitszeiten». Zudem könnten bei einer tatsächlichen Mangellage die Kantone «rasch reagieren» und «vorübergehende Nacht- und Sonntagsarbeit» bewilligen.

Das Arbeitsgesetz ist vielen bürgerlichen Parlamentarier und Parlamentarierinnen nicht erst seit der Stromkrise ein Dorn im Auge. Seit längerem beugt sich das Parlament über eine Vorlage, die die Flexibilisierung der Arbeitszeit anstrebt – inklusive deutlich höherer Maximalarbeitszeit für gewisse Branchen. Derzeit sind die Beratungen sistiert, da auch der Bundesrat und die Sozialpartner teilweise eine Flexibilisierung anstreben. Dieser Vorschlag sieht für ICT-Betriebe sowie für Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Steuerberatung Anpassungen vor.

«Volkswirtschaftlichen Schaden in Grenzen halten»

Bis der grosse Wurf im Arbeitsgesetz kommt, wird es noch eine Weile dauern. Das geht Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) zu lange. Sie will im Falle einer Strommangellage eine «zeitlich befristete Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes». Ihr schwebt vor, dass Betriebe im Fall einer Energielücke «per sofort» die Möglichkeit erhalten würden, ihre Angestellten «so zu beschäftigen, dass über eine Anpassung von Produktionsprozessen Energie eingespart werden kann bzw. Energiebezugsspitzen gebrochen werden können.» Ausgedeutscht heisst das: mehr Nacht- und Sonntagsarbeit.

Der volkswirtschaftliche Schaden müsse «in Grenzen gehalten werden –zum Schutz von uns allen», schreibt die Ständerätin. Auch hier will der Bundesrat nicht mitmachen. Er verweist wiederum auf den «bereits heute grossen Spielraum» und sieht hier «keinen weiteren Handlungsbedarf.» Das dürfte die kleine Kammer anders sehen: Neben Gmür-Schönenberger haben 25 weitere Ständeräte und Ständerätinnen das Begehren unterzeichnet – das ist bereits eine Mehrheit.