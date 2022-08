Energiekrise Auch ohne Zwang: Die Schweiz soll 15 Prozent weniger Gas verbrauchen Im Winter könnte es in den Büros und den Firmen kälter werden. Der Bundesrat ruft Bevölkerung und Wirtschaft dazu auf, deutlich weniger Erdgas zu verbrauchen.

Saunen könnten in diesem Winter bei einer akuten Energiekrise kalt bleiben. Keystone

Die Schweiz will verzichten. Wie die EU setzt der Bundesrat auf freiwilligen Gas-Verzicht. Im kommenden Winterhalbjahr soll 15 Prozent weniger Gas verbraucht werden. Die Energiekrise sei ein Signal, «dass es jetzt endlich Zeit sei, um die Abhängigkeit von importierten Energieträgern zu reduzieren», sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor den Medien. Das geht am einfachsten über das Heizen. «Ein wesentlicher Teil der Einsparungen soll deshalb durch freiwillige Einsparungen bei Haushalten, Industrie, Dienstleistungen und in der öffentlichen Verwaltung erreicht werden», so die Bundesrätin.

Weitere Einsparungen können durch eine freiwillige Umschaltung von Zweistoffanlagen von Gas auf Heizöl erreicht werden. Da in der EU auch mit Gas Strom erzeugt werde, würden auch Stromeinsparungen helfen, den Gasverbrauch zu senken. Entsprechend wird der Bund bald eine Energiespar-Kampagne lancieren. Diese werde «je nach Entwicklung laufend ergänzt».

«Die Lage hat sich verschärft»: So will der Bundesrat gegen eine Gasknappheit kämpfen. CH Media Video Unit / Melissa Schumacher

Alle Anlagen umschalten

Nach der Freiwilligkeit ist vor der Pflicht. Das weiss auch der Bundesrat. Darum hat er am Mittwoch auch die Verbrauchseinschränkungen und Verbote sowie die Grundsätze für eine Kontingentierung diskutiert. Verpuffen die Sparappelle oder zeigen sie nicht genügend Wirkung, kommt der Zwang zum Zug. So «kann der Bundesrat die Unterbrechung der Erdgaslieferung für alle umschaltbaren Anlagen anordnen», wie es in einer Mitteilung heisst. Durch die Umschaltung der Zweistoffanlagen auf andere Energieträger könne eine rasche Reduktion des Erdgasverbrauchs um 15 bis 20 Prozent erreicht werden.

Als weitergehende Bewirtschaftungsmassnahmen können per Verordnung Verbrauchseinschränkungen und Verbote bestimmter Verwendungszwecke erlassen werden. «Lebenswichtige Güter und Dienstleistungen dürfen nicht wesentlich betroffen sein.» Deutlich weiter sind die Überlegungen andernorts: «Die Verwendung von Gas in den Bereichen Sport, Freizeit, Wellness sowie beispielsweise Terrassen-Heizstrahler können verboten werden.»

Haushalte sind ausgenommen

In einer nächsten Eskalationsstufe könnte «mit einer Kontingentierung der Verbrauch von Einstoffanlagen weiter reduziert werden». Betroffen wären «alle Verbraucher, mit Ausnahme der geschützten Kunden (Haushalte und grundlegende soziale Dienste wie etwa Spitäler oder Blaulichtorganisationen).» Unternehmen, die betroffen wären, bekämen die Möglichkeit, nicht genutzte Kontingente über einen Pool käuflich zu erwerben. «Damit könnten die volkswirtschaftlichen Schäden verringert werden.»

Bis in einer Woche soll nun das Departement von Guy Parmelin einen Verordnungsentwurf zu Verwendungseinschränkungen und Verboten sowie zur Kontingentierung im Falle einer Gasmangellage vorzulegen. Diese sollen nachher in Konsultation gegeben werden. Diese soll unter anderem die betroffenen Akteure frühzeitig über ihre Aufgaben und Pflichten bei einer Mangellage informieren. (mg)