Alpiq und BKW: Bislang keine weitere Anfrage um Rettung

Wie die Behördenvertreter erklärten, liegen von Alpiq und BKW – den beiden weiteren systemrelevanten Energieversorgen in der Schweiz – derzeit keine Gesuche um finanzielle Rettung vor. Dass nicht zuerst deren Besitzer respektive die Aktionäre der Energiekonzerne in die Bresche springen können, begründete Energieministerin Simonetta Sommaruga am Dienstag wie folgt: «Die Kantone sagten uns bereits im Februar, dass sie nicht in der Lage seien, in solch kurzer Zeit so grosse Summen bereit zu stellen.»

Sie sei aber froh, sagte Sommaruga, nach dem ersten Gesuch um Unterstellung unter den Rettungsschirm durch Alpiq über die vergangenen Weihnachtstage trotz kritischer Rückmeldungen aus der Branche die Vorarbeiten weiter vorangetrieben zu haben. So müsse man nun nicht Notrecht anwenden. (sat)