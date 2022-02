Dritte Generation Die erleichterte Einbürgerung funktioniert nicht - wie der Volkswillen doch noch umgesetzt werden kann Die erleichterte Einbürgerung für Personen der dritten Generation stösst in den ersten drei Jahren auf wenig Resonanz. Grund ist das Verfahren. Eine Studie zeigt Lösungsmöglichkeiten.

Der Weg zum Schweizer Pass ist auch für Ausländer der dritten Generation noch immer beschwerlich. (Symbolbild) Keystone

Das Stimmvolk gab im Februar 2017 grünes Licht, damit Personen der dritten Generation erleichtert eingebürgert werden können. Ein Jahr später war es soweit: Seit dem 15. Februar 2018 können Ausländerinnen und Ausländer, deren Grosseltern bereits in der Schweiz gelebt haben und die selber in der Schweiz geboren sind, leichter an den Schweizer Pass gelangen – zumindest auf dem Papier. Denn von diesen rund 25'000 Personen erhielten bis Ende 2020 nur 1847 Personen den roten Pass.

Die Eidgenössische Migrationskommission (EKM) liess daher die Gründe für diese «ernüchternde Bilanz» untersuchen, wie sie am Freitag mitteilte. Das Fazit: «Die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation birgt zu viele Stolpersteine und bürokratische Hürden, um attraktiv zu sein», heisst es in der Mitteilung.

Die Studienautoren zählen sechs Empfehlungen auf, mit denen die erleichterte Einbürgerung «tatsächlich zu erleichtern» wäre. Sie empfehlen etwa, die gesetzliche Altersgrenze von 25 abzuschaffen, da sie nicht der Lebenswirklichkeit von Betroffenen entspreche. Ausserdem sollen Einbürgerungswillige proaktiv auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden.

Die aufwendige Suche nach Beweisen

Eine weitere Empfehlung betrifft die «unnötig hohen» administrativen Hürden beim Zugang zum Verfahren, die abgebaut werden sollen. Dabei geht es um den Beweis, dass die Einbürgerungswilligen zur dritten Ausländergeneration gehören. Sie müssen belegen, dass ihre Grosseltern in der Schweiz aufenthaltsberechtigt waren, die Eltern mindestens fünf Jahre obligatorisch die Schule besucht haben und ein Elternteil zehn Jahre in der Schweiz lebte und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt.

Die Behörde tritt nur auf das Gesuch ein, wenn diese Punkte «hinreichend dokumentiert» werden können. Das kann aber schwierig sein – wenn etwa der relevante Grosselternteil bereits verstorben ist. Auch wird die Berufslehre nicht als obligatorische Schuljahre anerkannt. Das ist dann ein Problem, wenn die Eltern wegen des Saisonnierstatus ihrer Eltern erst spät in die Schweiz gekommen sind und so die obligatorische Schule nicht während fünf Jahren besuchen konnten. (abi)