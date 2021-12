Omikron erreicht Jura und Neuenburg Jura und Tessin verschärfen Coronaregeln für Heime und Spitäler – Masken für alle Berner Schüler Nun ist Omikron auch in den Kantonen Neuenburg und Jura nachgewiesen. Letzterer verschärft darum die Schutzmassnahmen für Heime – ebenso das Tessin. Und nach 80 positiven Tests an Schulen beschliesst der Jura ab der 1. Klasse – wie Bern – eine Maskenpflicht.

Die Jurassische Regierung in Delémont verschärft die kantonalen Coronaschutzmassnahmen. (Archivbild) Christof Sonderegger

Zwei der drei ersten, im Jura nachgewiesenen Omikron-Fälle, betreffen Reiserückkehrer. Das teilt der Kanton am Donnerstag mit. Gleichentags meldet auch der Kanton Neuenburg eine erste bestätigte Coronainfektion mit der Omikron-Mutation. Dieser Fall sei durch eine Nachverfolgung im Kanton Bern zufällig entdeckt worden. Drei weitere Neuenburger Omikron-Verdachtsfälle würden derzeit noch sequenziert. Sprich: Eine Bestätigung steht noch aus.

Die Bestätigung, dass diese neue, hochansteckende Variante des Coronavirus, nun auch im Jurabogen angekommen ist, ist für den Kanton Jura zwar «keine Überraschung». Die Nachricht verdeutliche jedoch, dass sich die Menschen während der Festtage besonders vorsichtig verhalten sollen, schreibt der Kanton in der Mitteilung. Auch Neuenburg mahnt in seiner Mitteilung zur verstärkten Vorsicht und insbesondere zur Beschränkung der persönlichen Kontakte.

Bern hilft Jura beim Testen aus

Um dieser Botschaft Nachdruck zu verleihen, hat die jurassische Regierung gleichentags ein weiteres Mal die kantonalen Schutzmassnahmen vor dem Coronavirus verschärft. So müssen Besuchende von Heimen oder sozialen Einrichtungen ab sofort geimpft oder genesen (2G) sein. Institutionen, die dies wünschen, können neu zudem einen gültigen Coronatest – und damit 2G+ – verlangen. Ausnahmen sieht der Kanton etwa bei Sterbenden vor.

Gleichentags hat auch der Kanton Tessin seine Zutrittsbeschränkungen für Heime und soziale Institutionen auf 2G+ verschärft. Zudem sind ab Montag alle Spitäler für Besucherinnen und Besucher in der Südschweiz geschlossen. Und nach einem Kontakt mit Infizierten müssen neu auch Geimpfte wieder in Quarantäne – ausser sie hatten bereits den Booster.

Weil die kantonalen Testmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind, hat der Jura überdies beim Nachbarkanton Bern um Hilfe angeklopft. Dieser öffnet darum vom 27. bis 30 Dezember sein provisorisches Testzentrum in Roconvilier im Berner Jura neu auch für jurassische Einwohnerinnen und Einwohner.

Bern führt Maskenpflicht ab der 1. Klasse ein

Und der Jura machte auch die Ergebnisse der Tests bei allen seinen Schülerinnen und Schülern vom Montag publik: 80 der 4200 Schulkinder sind dabei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das entspricht 1,9 Prozent aller Schulkinder. Ein nächster Test aller Schulkinder soll gleich nach den Weihnachtsferien stattfinden. Ab dann führt der Kanton Jura zudem für alle Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht ein.

Ebenfalls eine Maskenpflicht ab der 1. Klasse beschlossen hat bereits am Mittwoch die bernische Regierung, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Damit will Bern den hohen Covid-19-Fallzahlen und insbesondere der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante entgegenwirken. Mit derselben Begründung hat die Berner Regierung bereits die laufende Woche vorzeitig zu einer zusätzlichen Ferienwoche erklärt. Dies nach einer starken Häufung von Coronafällen an der Volksschule in den vergangenen Wochen.