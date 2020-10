Fahrleitungsstörung beim Bahnhof Bern: Zugverkehr stark beeinträchtigt Wegen einer Fahrleitungsstörung zwischen Bern und Bern Wankdorf können Züge derzeit nicht von Osten nach Bern einfahren. Der Zugverkehr ist stark beeinträchtigt.

In Bern Wankdorf stehen die Züge still. Der Bahnhof Bern kann derzeit nicht von Osten angefahren werden. Keystone

(wap/rwa) Der Intercity Basel – Interlaken blieb am Freitagmorgen mit einem abgerissenen Stromabnehmer zwischen Bern und Bern Wyler stehen. Dabei wurde die Fahrleitung ebenfalls beschädigt. Zwischen Bern und Wankdorf ist deshalb die gesamte Strecke gesperrt. Laut SBB wird es zu umfangreichen Ausfällen und Umleitungen kommen. Derzeit fällt etwa die Hälfte der Züge zwischen Bern und Zürich aus.

Die Reparaturarbeiten an der Fahrleitung dauern gemäss den Bundesbahnen voraussichtlich bis in den späten Nachmittag an. Reisende werden gebeten, vor ihrer Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Am Mittag wollen die SBB weiter informieren.