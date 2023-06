Bauern dürfen auch am Freitag ihre Wiesen bewirtschaften

Die Bauern von Brienz dürfen auch am Freitag auf die unteren Wiesen um diese trotz drohendem Bergsturz zu bewirtschaften. Wie die Gemeinde Albula am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt, sollen zum Heuen die beiden Kontrollposten «Stiert» und «Bualet» wie bereits am Vortag von 8 bis 21 Uhr in Betrieb sein. (sat)