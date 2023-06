Was bisher geschah

Oberhalb von Brienz GR im Gebiet der sogenannten «Insel» sind bis zu zwei Millionen Kubikmeter Material in Bewegung. Dessen Tempo stieg in den letzten Wochen auf hochgerechnet bis zu 35 Meter pro Jahr an, was für Gesteins- und Erdmassen eine enorme Geschwindigkeit ist. Als Folge dessen riefen die Behörden bereits Mitte April die Vorwarnstufe Gelb aus.

Als vergangene Woche die Alarmstufe Rot folgte, mussten alle 84 Einwohnerinnen und Einwohner wie seit langem vorbereitet ihr wichtigstes Hab und Gut sowie alle Tiere in Sicherheit bringen. Laut Gemeinde haben alle von der Evakuierung Betroffenen ein neues, temporäres Dach über dem Kopf gefunden.

In einer Mitteilung der verantwortlichen Gemeinde Albula/Alvra vom 12. Mai hiess es, dass sich die Felsmassen nach Messungen und Modellrechnungen in vier bis vierzehn Tagen lösen und ins Tal herabdonnern. Wie sich die Geröllmasse verhalten wird und ob sie das Dorf auch trifft, können die Experten nicht genau vorsagen.