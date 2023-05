Seit Mitte Mai Sperrzone

Die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die zuständigen Behörden waren zwar gewarnt. Dennoch blickten sie – wie auch die Experten der ETH – zuletzt mit wachsender Sorge an die Hänge über dem Bündner Bergdorf. Nachdem sich die Bewegung der riesigen Gesteinsmassen an der Flanke des Piz Linard zuletzt stark beschleunigt hatte, ordnete die Gemeinde Mitte Monat schliesslich die Evakuierung des Dorfes an.

So hat das Gebiet des Felssturzes mit der «Insel» oberhalb des Bündner Bergdorfs Brienz/Brinzauls noch Mitte Mai ausgesehen. Bild: Keystone

Konkret gilt in Brienz/Brinzauls seit Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr, die Alarmstufe Rot und damit ein Betretungsverbot. Laut einer damaligen Mitteilung der verantwortlichen Gemeinde Albula/Alvra bedeutete das: In vier bis vierzehn Tagen könnten sich die Felsmassen nach Messungen und Modellrechnungen lösen und ins Tal herabdonnern. Ob die Steine und Erdmassen vor dem Dorf liegen bleiben, daran vorbeirutschen oder tatsächlich Kirche und Häuser mitreissen, konnte niemand vorhersagen. (sat/abi/wan/dpa)