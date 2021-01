Forderung von Parteipräsidenten Grenzkantone und Gewerbe stellen sich gegen rigide Coronakontrollen am Zoll Alle Parteipräsidenten fordern wegen der Coronapandemie vom Bundesrat ein rigides Einreiseregime. Grenzkantone, Gewerbe und Gewerkschaften wollen davon jedoch nichts wissen.

Stellt sich unter anderem gegen den Vorschlag der Parteipräsidenten: Der Basler Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin.

Nicole Nars-Zimmer

Es tönt nach Einigkeit: Die Präsidentinnen und Präsidenten aller grossen Parteien fordern in einem Offenen Brief rigide Grenzkontrollen. Damit soll die Coronapandemie nicht nur mit Massnahmen in der Schweiz, sondern auch bei der Einschleppung aus dem Ausland bekämpft werden.

Fragt man bei Direktbetroffenen dieser rigiden Grenzkontrollen nach, ist jedoch Schluss mit der Einigkeit. «Ich finde die Idee schlecht», sagt der Basler Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin auf Anfrage von CH Media. «Mir kommt es so vor, als wolle man Einreisesperren, und hat dann noch bemerkt, dass es auch noch Grenzgänger gibt», sagt der SP-Politiker, der derzeit auch als Präsident der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren amtet.

EU verzichtet bislang auf Grenzgänger-Kontrollen

So sei es unvorstellbar, die 35'000 Grenzgänger in der Region Basel alle drei Tage zu testen. «Man sieht es bei der EU», sagt Brutschin weiter: «Auch bei strengeren Grenzregimes sind Grenzgänger bisher immer davon ausgenommen worden.»

Ähnlich kritisch reagiert Fabio Regazzi auf den Vorschlag der Parteipräsidenten. «Ich kann das Ziel gut nachvollziehen», sagt der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Tessiner «Die Mitte»-Nationalrat. «Aber die Frage ist: Wie können wir dieses erreichen?» Schliesslich seien die Wirtschaft und vor allem auch das Gesundheitswesen in den Grenzregionen im Tessin, in Genf und in der Waadt sowie in Basel aber auch in St. Gallen und Thurgau stark angewiesen auf Grenzgänger.

Volkswirtschaftsdirektor Brutschin erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Basel auch Covid-19-Patienten aus anderen Kantonen betreue. «Das tun wir gerne», sagt er. «Das wäre ohne Grenzgänger aber sicher nicht mehr möglich.»

Gewerbeverband zeigt sich verhandlungsbereit

«Die Wirtschaft steht in der Coronakrise generell bereits stark unter Druck», ruft Gewerbeverbandspräsident Regazzi in Erinnerung. Weil er als Tessiner aber auch den Druck auf die Einreisebestimmungen verstehen könne, sei er «grundsätzliche bereit, über stärkere Grenzkontrollen zu reden». Doch nur, wenn diese Verschärfung «ohne grosse Einschränkungen für das Gewerbe» umgesetzt werden könne.

Heftig protestiert am Sonntag auch die Gewerkschaft VPOD gegen die «faktische Grenzschliessung» wie sie die Parteipräsidenten fordern. Die Sektion Luftverkehr kritisiert den Offenen Brief an den Bundesrat als «Aktionismus», mit welchem «mit dem Hammer an der Grenze das Virus bekämpft» werden solle. Dies nachdem Forderungen von Gewerkschaften und Tourismusbranche in diese Richtung seit Monaten ignoriert wurden. Statt einer generellen Testpflicht fordert der VPOD Luftverkehr endlich den Aufbau eines Testsystems, mit welchem sicheres Reisen wieder möglich werde. Ansonsten drohe bereits im Sommer in der Luftfahrtbranche als auch im Tourismus Massenarbeitslosigkeit, heisst es in der Mitteilung.