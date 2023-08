Gelöscht Aus für «Das isch d’SVP!»: Sony drückt die Stopp-Taste für den Wahlsong der Volkspartei Tanzende Nationalrätinnen und Nationalräte und ein paar Breitseiten gegen Klimakleber: Der Wahlsong der SVP ist aber bereits wieder verschwunden. Das Musiklabel Sony vermutet eine Urheberrechtsverletzung.

Am Montag mit viel Getöse lanciert, am Dienstag bereits gesperrt. Der Wahlkampf-Song der SVP «Das isch d’SVP!»ist auf der Videoplattform Youtube bereits nicht mehr verfügbar. Grund ist eine Meldung von Sony. Das Musiklabel vermutet eine Urheberrechtsverletzung.

Wer auf Youtube nach dem SVP-Wahlsong suchte, der fand am Dienstagmorgen nur diese Meldung. Screenshot Youtube

Der Song erinnert sehr stark an den Welthit «We Are Family» von Sister Sledge. Auf Anfrage von CH Media wehrte sich Nationalrat Thomas Matter (ZH) gegen den Plagiatsvorwurf. «Wenn man mir tatsächlich vorwirft, ich hätte mich mit fremden Federn geschmückt, dann könnte kein einziger neuer Pophit mehr erscheinen. Ausserdem verdienen wir kein Geld mit diesem Song», so Matter.

Beim mächtigen Musikkonzern Sony sah man das offensichtlich etwas anders. Die SVP verliert mit der Sperrung einiges an Reichweite: Bereits kurz nach der Veröffentlichung hatte das Video mehr als 10'000 Views. (mg)