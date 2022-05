Gesundheit 250 Millionen Franken Ertragsausfall und hohe Mehrkosten: Corona belastete Uni-Spitäler schwer Die vergangenen zwei Coronajahre haben bei den fünf Schweizer Universitätsspitälern finanziell wie auch personell tiefe Spuren hinterlassen. Anstehende Reformprojekte und der Personalmangel verursachen den Institutionen zusätzliche Kopfschmerzen.

Die Pandemie hat in den letzten zwei Jahren nicht nur die Finanzen der Uni-Spitäler belastet, sondern auch deren Gesundheitspersonal. (Symbolbild) Keystone

Steigende Fallzahlen, volle Intensivstationen, Impfen im Akkord und verschobene Operationen: Die Coronapandemie hat die Universitätsspitäler hierzulande vor grossen Herausforderungen gestellt. Dies belegen Zahlen der vergangenen zwei Jahre, welche die Uni-Spitäler Zürich, Lausanne, Bern, Basel und Genf am Donnerstag präsentierten.

So behandelten die fünf Spitäler von Januar 2020 bis Ende April 2022 stationär 21’890 Corona-Patientinnen und -Patienten. Davon waren 3362 auf der Intensivstation und 3861 in der Intensivüberwachungspflege. Die Hauptlast der in der Schweiz stationär behandelten Covid-Patienten fiel mit 41,5 Prozent denn auch auf die Uni-Spitäler, heisst es weiter. Auf den Intensivstationen betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten rund 8 Tage.

Diese Zahlen belegen nach eigenen Angaben die zentrale Rolle der Schweizer Uni-Spitäler im Gesundheitssystem. Vor allem bei der Betreuung der intensivpflegebedürftigen Patienten wäre die Pandemie «ohne ihr Know-how, ihre spezifischen Kompetenzen sowie ihre Ressourcen und Infrastrukturen nicht zu bewältigen gewesen».

Personal am Anschlag

Dies alles schlug sich allerdings auf die Finanzen der Spitäler nieder. So hinterliessen die vergangenen zwei Coronajahre «gravierende betriebswirtschaftliche Spuren», wie die Uni-Spitäler verlauten lassen. Allein der coronabedingte Mehraufwand für Personal und Sachkosten betrug über alle fünf Einrichtungen 352 Millionen Franken.

Im stationären Bereich verzeichneten die Spitäler Ertragsausfälle in der Höhe von 250 Millionen. Insgesamt betrug der kumulierte Betriebsverlust in den beiden Pandemiejahren 621 Millionen. Diese Verluste konnten laut den Spitälern nur dank der finanziellen Hilfen der Standortkantone von 541 Millionen ausgeglichen werden. Unter dem Strich resultierte bei den fünf Universitätsspitälern somit ein kumulierter Verlust von 80 Millionen.

Nebst den Finanzen hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf das Gesundheitspersonal in den Uni-Spitälern. Dieses sei in den vergangenen zwei Jahren «bis an und über die Grenzen der Belastbarkeit gegangen», wie es in der Mitteilung heisst. Doch trotz steigenden Fallzahlen können die Spitäler sich nicht zurücklehnen. So bereiten den Verantwortlichen etwa die künftige Sicherung der Fachkräfte weitere Sorgen. Sie warnen demnach vor einem Personalverlust von 10 bis 15 Prozent, insbesondere in der Pflege.

Reformen bergen Unsicherheiten

Die Umsetzung der Pflegeinitiative, welche die Stimmbürger im November deutlich angenommen haben, kann gemäss den Uni-Spitälern hier Impulse zur Stärkung der Berufsbilder liefern. Gleichzeitig befürchten sie die Auswirkungen auf die Anstellungsbedingungen und zusätzliche finanzielle Belastungen.

Überdies würden viele laufende Reformprojekte des Bundes die Herausforderungen für die Spitäler zusätzlich verschärfen. Als Beispiele nennen die Uni-Spitäler eine allfällige Kostenbremse und die geplante Einführung einer neuen ambulanten Tarifstruktur. Grosse Unsicherheiten bestünden zudem auch im Forschungsbereich nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der EU zum institutionellen Rahmenabkommen.