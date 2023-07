Gesundheit Neue Zahlen: In diesen Kantonen treiben die meisten Frauen ab Je ländlicher ein Kanton ist, desto seltener werden Abtreibungen durchgeführt. Insgesamt bleibt die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche stabil.

Abtreibungsgegnerinnen und -Gegner bei einer Demonstration im Kanton Zürich. Keystone

Abtreibungen bleiben ein umstrittenes Thema. Gleich zwei Anti-Abtreibungs-Initiativen sind kürzlich im Sammelstadium gescheitert. Nun zeigen aktuelle Zahlen, wie oft in der Schweiz abgetrieben wird. Im vergangenen Jahr wurden 11'133 Schwangerschaftsabbrüche bei Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz gemeldet, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag schreibt.

Damit liegt die Rate bei 6,9 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Im Vorjahr lag der Wert mit 6,7 leicht tiefer. «Bei den 15- bis 19-jährigen Frauen blieb die Abbruchrate mit 3,4 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen auf relativ niedrigem Niveau», schreibt das BFS.

Ein weiterer Blick in die Statistik zeigt grosse regionale Unterschiede. Während im Kanton Genf die Anzahl Fälle pro 1000 Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren bei 10,5 liegt, beträgt dieser in Obwalden gerade einmal 3,2. Während gerade in vielen ländlicheren Kantone der Zentralschweiz und dem Wallis die Rate sehr tief ist, fällt sie in den städtischen Gebieten wie Zürich und Genf deutlich höher aus.

Die meisten Frauen, die eine Abtreibung vornehmen, sind laut Statistik über 30 Jahre alt (54 Prozent). Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (76 Prozent) wurden in den ersten 8 Schwangerschaftswochen durchgeführt und 95 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche erfolgten vor der 12. Schwangerschaftswoche. (mg)