Tipps für seine Nachfolge?

Was er seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin für einen Tipp geben würde, wird Berset gefragt. Der scheidende Bundesrat kann keinen Geheimtipp auspacken: «Ich habe alles versucht, was mir in den Sinn gekommen ist.» Es brauche, dass alle Akteure gemeinsam an einen Tisch sitzen.

Die Nachfolge von Berset wird im Dezember gewählt. Allerdings ist nicht sicher, dass das neue Mitglied des Bundesrats auch das Departement von Berset übernimmt.