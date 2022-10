Gesundheitswesen Düstere Prognose zum Fachkräftemangel: 2030 fehlen über 32'000 Pfleger und Ärztinnen Der Mangel an Fachpersonal in den Spitälern spitzt sich gemäss einer neuen Studie in den nächsten Jahren rasant zu. Und nur jedes vierte Spital stehe finanziell auf gesunden Beinen.

Der Bedarf übersteigt das Angebot: Bis 2030 dürften in den Spitälern über 30'000 Pflegekräfte und Ärzte fehlen. Keystone

Bei der Personalsituation in den Schweizer Spitälern ist keine Besserung in Sicht – im Gegenteil. Der Mangel an Fachkräften dürfte sich gemäss einer am Sonntag veröffentlichten Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PWC «gnadenlos zuspitzen». Aktuell fehlen rund 13'500 Pflegekräfte und Ärzte. Bis 2030 wächst diese Lücke auf 32'500. Im Jahr 2040 könnten gemäss der PWC-Prognose sogar bis zu 45'000 Stellen unbesetzt bleiben – 39'500 in der Pflege und 5'500 bei den Ärztinnen und Ärzten. Auch im Support- und IT-Bereich werde es zunehmend an Personal fehlen.

PWC erklärt die immer grösser werdende Lücke zum einen mit der gesteigerten Nachfrage durch das Bevölkerungswachstum. Zum anderen häufen sich mit der Alterung der Gesellschaft chronische Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen, was medizinische Behandlungen komplexer macht. Verschärft werde die Situation, weil die Pandemie das Personal erschöpft habe.

Zur Berechnung der Lücke hat die PWC vom prognostizierten Bedarf das Arbeitsangebot abgezogen und dabei sowohl Pensionierungen und Austritte als auch neuausgebildete und zugewanderte Arbeitskräfte berücksichtigt. Sie rechnet aufgrund des Trends zu Teilzeitarbeit mit einem durchschnittlichen Pensum von 80 Prozent im Jahr 2030 und 70 Prozent im Jahr 2040.

«Massive finanzielle Probleme» bei jedem fünften Spital

Der Bericht zeigt, dass die Inflation den Spitälern zusätzlich Schwierigkeiten bereiten könnte. Der Personal- und Sachaufwand sei für die Spitäler bereits «merklich gestiegen», heisst es. Zudem müssten die Arbeitgeber mit Lohnerhöhungen ihre Attraktivität sicherstellen, während die Erträge wegen des starren Tarifsystems in nächster Zeit nicht mit der Inflation mitgehen würden. Für viele Leistungserbringer bestehe die Gefahr, in Zukunft rote Zahlen zu schreiben und Investitionen nicht mehr tragen zu können.

In der «NZZ am Sonntag», die zuerst über die Studie berichtet hat, spricht der PWC-Experte Patrick Schwendener von «massiven finanziellen Problemen» bei circa 20 bis 25 Prozent aller Spitäler. Rund die Hälfte aller Spitäler schlagen sich irgendwie durch und nur jedes vierte Spital sei finanziell wirklich gesund. In einer Mitteilung zur Studie sagt er weiter: «Ohne eine Anpassung der Tarife wird die Inflation die Schweizer Spitäler sehr hart treffen und die operativen Margen weiter unter Druck bringen.»

Gewinnmarge der Spitäler fast wieder auf Vorkrisenniveau

Die Studie zeigt aber auch: Die Mehrzahl der Spitäler wies 2021 positive Jahresergebnisse aus. Der Umsatz der Akutspitäler stieg um 7 Prozent, womit sie die Verluste vom Pandemiejahr 2020 überkompensierten. Auch die Profitabilität verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht. Die Spitäler erzielten eine Reingewinnmarge von 0,7 Prozent und lagen damit nur 0,2 Prozentpunkte unter dem Niveau von vor der Pandemie.