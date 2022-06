Gesundheitswesen Note ungenügend: Streit um Ärztetarif Tardoc geht in die nächste Runde Es bleibt dabei: Der ambulante Arzttarif Tardoc weist weiterhin Mängel auf. Der Bundesrat schickt den Entwurf deshalb zurück an den Absender. Nun muss sich die Gesundheitsbranche zusammenraufen.

Der Streit um einen neuen ambulanten Arzttarif geht weiter. Der Bundesrat fordert eine gemeinsame Überarbeitung aller Tarifpartner. (Symbolbild) Keystone

Es steht viel auf dem Spiel, sehr viel: Es geht um Gesundheitskosten von jährlich 12 Milliarden Franken, die unter der Ärzteschaft neu verteilt werden sollen. Seit Jahren wird um den neuen ambulanten Ärztetarif Tardoc gerungen – und seit gestern ist klar: Das Ringen geht weiter. Der Bundesrat hat sich in zwei Sitzungen darüber gebeugt und entschieden, das Tarifwerk «noch nicht zu genehmigen», wie Bundesrat Alain Berset vor den Medien sagte.

Die vorgelegte Version – es ist bereits die vierte – erfülle die gesetzlichen Anforderungen noch nicht, «insbesondere, was die Kostenneutralität angeht», sagte der Gesundheitsminister. Man könne das Risiko nicht eingehen, einen Kostensprung zu verursachen, der sich dann auch auf die Prämien auswirke. In einem Brief an die Tarifpartner schreibt der Bundesrat, es sei davon auszugehen, dass Tardoc «über die kostenneutrale Einführung hinaus zu deutlichen Mehrkosten führen würde».

«Schwarzer Tag auch für weitere Reformen»

Laut Berset ist der Tardoc aber dennoch eine gute Grundlage, auch seien grosse Fortschritte gemacht worden. «Das ist nicht das Ende des Prozesses», betonte er. «Wir wollen vorwärts machen auf Basis des Tardoc.» Der Bundesrat fordert nun Nachbesserungen: Bis Ende 2023 sollen die Tarifpartner eine neue Version vorlegen.

Gleich mehrmals würdigte Berset an der Medienkonferenz das «grosse» Engagement des Krankenkassenverbands Curafutura und der Ärztevereinigung FMH. Sie haben den Tardoc zusammen mit den Unfallversicherern MTK in jahrelanger Arbeit entwickelt.

Die netten Worte mochten deren Wut über die Nichtgenehmigung jedoch nicht zu dämpfen. «Wir sind enttäuscht», sagte Curafutura-Direktor Pius Zängerle vor den Medien. Man habe nun drei Mal nachgebessert, habe die Bedingung der Kostenneutralität erfüllt, betonte er. Nun dauere es noch länger, bis der heute geltende Tarif abgelöst werden könne. Das führe zum einen dazu, dass der veraltete Tarmed mit seinen «erheblichen» Fehlanreizen weiter gelte. Zum anderen laufe man in Gefahr, dass der Tardoc – wenn er denn endlich eingeführt werden könnte – schon veraltet sei.

«Die Zeche bezahlten die Patienten», sagte Urs Stoffel von der FMH. Beide Seiten warnen also vor einem Kostenschub: Berset im Falle der Genehmigung, die Tardoc-Befürworter wegen der Nicht-Genehmigung. Joachim Eder, ehemaliger FDP-Ständerat und Präsident der Tariforganisation ats-tms AG, sprach von einem Scherbenhaufen, den die Prämienzahlenden und Patienten berappen müssten. Es sei ein «schwarzer Tag, auch für weitere notwendige Reformen im Gesundheitswesen», sagte er: «Das Vertrauen ist beschädigt.»

Die Tardoc-Entwickler kritisieren, es habe seit Einreichung der letzten Version nie einen inhaltlichen Austausch mit dem Bund gegeben. Zudem stütze sich der Bundesrat auf einen veralteten Prüfbericht von Ende 2020.

Tarifpartner sollen sich zusammenraufen

Dass der Bundesrat den Ärztetarif nicht genehmigen würde, hatte sich abgezeichnet. Bereits vor zwei Wochen hatte Berset seinen Regierungskolleginnen und -kollegen eine Nicht-Genehmigung beantragt, wie diese Zeitung gestützt auf gut informierte Quellen berichtete. Neben den inhaltlichen Mängeln sieht der Bundesrat auch formelle Gründe, den Tardoc nicht zu genehmigen: Dieser wurde nur von Curafutura und der FMH eingereicht; der Krankenkassenverband Santésuisse sowie der Spitalverband Hplus standen bisher abseits. Sie erarbeiten einen eigenen Tarif, der sich aus Pauschalen für den ambulanten Bereich zusammensetzt. Auch diese Arbeiten sollen laut Berset weitergeführt werden.

Hplus und Santésuisse begrüssten den Entscheid des Bundesrats, den Tardoc nicht zu genehmigen. Hplus rief die Tarifpartner auf, gemeinsam den Tardoc und die ambulanten Pauschalen weiterzuentwickeln. Santésuisse erklärte, der Bundesrat mache den Weg frei «für ein gemeinsames Vorgehen aller Tarifpartner». Wie die zerstrittenen Akteure einen gemeinsamen Weg finden wollen, steht allerdings in den Sternen.