Darum steigen die Prämien

Die Versicherer passen ihre Prämien jeweils den Gesundheitskosten an. Diese sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat die Politik Druck auf die Krankenkassen gemacht, damit diese ihre Reserven abbauen. Genau diese Reserven fehlen nun aber. Mit diesen könnten die Krankenkassen die Erhöhungen abfedern.

Bei den Reserven handelt es sich um Gewinne, die Krankenkassen in der Grundversicherung erzielen. «Ohne den politisch erzwungenen Reserveabbau wären die Prämien in den letzten Jahren lediglich um rund 2,5 Prozent pro Jahr und Person gestiegen und würden aktuell weiter in diesem Bereich steigen», kritisiert Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis.

Einen Einfluss auf die steigenden Kosten haben auch die gestiegene Lebenserwartung. die steigende Anzahl von Eingriffen und die stationären Behandlungen. Immerhin für die nähere Zukunft sind mehrere Experten vorsichtig optimistisch: Die Anstiege dürften in den kommenden Jahren mit 3 bis 4 Prozent moderater ausfallen.