Glarus Evakuierter Mann nach Erdrutsch: «Man ist jetzt mit dem unterwegs, was man anhat» Ein Erdrutsch hat am Dienstagabend in Schwanden ein halbes Dutzend Häuser verschüttet oder zerstört. Dutzende Personen müssen evakuiert werden.

Jürg Hefti darf vorerst nicht zurück in sein Haus. Video: TeleZüri / Oliver Spieser / ZüriToday / Olivia Eberhardt

Der starke Regen hat in Schwanden (GL) zu einem Erdrutsch geführt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, erstreckte sich dieser auf einer Länge von 400 Metern. «Gut ein halbes Dutzend Häuser sind verschüttet oder zerstört», heisst es in der Mitteilung.

Zahlreiche Personen musste evakuiert werden. Die Lage blieb auch in der Nacht instabil, wie die Behörden an einer Pressekonferenz ausführten. Es komme immer wieder zu Nachrutschen. Über das genaue Ausmass des Schadens konnten in der Nacht keine detaillierten Angaben gemacht werden. Personen wurden keine verletzt.

Bereits vor einer Woche kam es in Schwanden zu einem Hangrutsch. Damals wurde eine Strasse verschüttet. Dadurch waren die Bewohnerinnen und Bewohner der nun zerstörten Häuser bereits evakuiert. (mg)