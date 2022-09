Gleichberechtigung Neuer Bericht des Bundesrates: Lohngleichheit bleibt in weiter Ferne Die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau ist weiterhin Wunschdenken. Das bestätigt einmal mehr ein neuer Bericht. Und die Situation hat sich in den letzten zehn Jahren kaum verbessert.

Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. (Symbolbild) Keystone

Trotz grosser Fortschritte bei der Gleichstellung verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Im Auftrag des Nationalrates hat der Bund nun erstmals mit Hilfe des «Gender Overall Earnings Gap»-Methode die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern berechnet.

Das Fazit des Berichts, den der Bundesrat am Mittwoch verabschiedet hat, ist eindeutig: Im Jahr 2018 lag der Indikator für die Schweiz bei 43,2 Prozent. Das heisst: Das Einkommen von Frauen lag – bezogen auf alle im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren geleisteten Arbeitsstunden – um 43,2 Prozent niedriger als jenes der Männer. Im europäischen Vergleich weist die Schweiz einen relativ hohen Wert auf. Der Bundesrat erklärt das mit dem hohen Anteil an teilzeiterwerbstätigen Frauen hierzulande.

Lücke bei der Altersvorsorge

Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern betrug 2018 im Schnitt 19 Prozent. Dabei konnte knapp die Hälfte nicht durch persönliche und berufliche Faktoren erklärt werden. Unter dem Strich bedeutet das: Einer Frau, die in der Privatwirtschaft arbeitet, fehlen am Ende des Monats durchschnittlich 684 Franken in der Lohntüte. Im öffentlichen Sektor sind es noch 602 Franken. Bitter: «Seit 2012 ist in der Gesamtwirtschaft keine wesentliche Veränderung des durchschnittlichen Lohnunterschieds sowie des unerklärten Anteils davon zu verzeichnen», kommt der Bericht zum Schluss.

Eine grosse Lücke klafft auch bei der Altersvorsorge. Die jährliche Gesamtrente aus allen Säulen der Altersvorsorge lag bei Frauen um 18'924 Franken tiefer als jene der Männer. Der sogenannte «Gender Pension Gap» belief sich in der Schweiz im Jahr 2020 demnach auf 34,6 Prozent. Laut Bericht hat sich auch hier die Situation kaum verbessert. Seit 2014 habe sich dieser Wert «kaum verändert». (rwa)