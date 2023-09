Zulassung erteilt: Ab Freitag verkehren erste Personenzüge durch Gotthard

Die SBB haben eine Lösung gefunden, wie an den besonders stark nachgefragten Wochenenden im Herbst auch einzelne Personenzüge durch die noch intakte Röhre des Gotthard-Basistunnel fahren können. Ab Freitag, 29. September, wird je ein Zug Richtung Süden am Freitag und ein Zug Richtung Norden am Sonntag durch den Basistunnel fahren, wie die SBB am Donnerstag mitteilen.

Während den nächsten drei Herbst-Spitzenwochenenden kommen so zusätzlich zwei weitere Verbindungen am Samstag Richtung Süden und am Sonntag eine in Richtung Norden hinzu. Damit wird die Sitzplatzkapazität erhöht. Der Fahrzeitgewinn auf den betroffenen Zügen beträgt 15 bis 30 Minuten.

Die ursprünglichen Fahrzeiten werden jedoch nicht erreicht, weil die Züge mit reduzierter Geschwindigkeit im Tunnel verkehren müssen. Der erste Personenzug durch den Gotthard-Basistunnel verlässt Zürich am Freitag um 17.33 Uhr. Die SBB empfehlen eine Sitzplatzreservation in den Zügen durch den Basistunnel. Diese ist ab dem 6. Oktober möglich.

Personenzüge können vorerst nur am Wochenende durch den Basistunnel verkehren. Dann ist weniger Güterverkehr unterwegs, weshalb freie Kapazitäten vorhanden sind. Zudem finden dann keine Reparaturarbeiten in der beschädigten zweiten Röhre statt – eine Voraussetzung für die erfolgte Bewilligung des angepassten Rettungskonzepts durch das Bundesamt für Verkehr (BAV).

Wann auch die nach der Entgleisung eines Güterzugs beschädigte zweite Röhre wieder genutzt werden kann, ist dagegen nach wie vor noch offen. (ehs)