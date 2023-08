Evakuierung wäre so nicht möglich

Der Personenverkehr kann derzeit nicht durch den Basistunnel fahren, da nicht beide Röhren befahrbar sind. Im Falle einer Evakuierung bei einem feststeckenden Zug sei es so nicht möglich, dass die Passagiere in einem Zug in der anderen Röhre aus dem Tunnel geholt werden. Das sei eine gesetzliche Vorgabe. Ohne eine Lockerung durch die Behörden sei es daher nicht möglich, dass der Personenverkehr wieder rollt, bevor beide Röhren einsatzfähig sind.