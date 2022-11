Grossraubtier Keine Gnade für den Wolf: Bundesrat senkt Hürden für Abschüsse Dem Wolf geht es an den Kragen. Auf Druck der Berggebiete möchte der Bundesrat die Hürde für einen Abschuss von Wölfen bereits für den nächsten Alpsommer senken.

Ein Wolf im Graubünden, vermutlich «M92», transportiert ein gerissenes und teilweise genutztes Reh ab. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

In der Schweiz gibt es immer mehr Wölfe. Aktuell sind es rund 180 Tiere. Für Alpwirtschaften und Bergbauern ist das ein Problem. Denn mehr Wölfe bedeuten auch mehr Angriffe auf Nutztiere. In der Politik stossen die Sorgen der Berggebiete auf Gehör. Im September hat der Ständerat bei der Revision des Jagdgesetzes einen Paradigmenwechsel angestossen: Er möchte Wölfe präventiv abschiessen.

In der Zwischenzeit ist auch der Bundesrat aktiv geworden. Er hat am Mittwoch einen Plan präsentiert, wie Grossraubtiere leichter getötet werden können. Damit möchte er die Situation für die Berggebiete entschärfen, bis das neue Jagdgesetz steht. Bei seinen Vorschlägen stützt er sich auf einen Vorschlag von 14 Organisationen ab, wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) heisst. Diese Regeln sollen bereits ab dem Alpsommer 2023 gelten.

Menschen droht: Sofortiger Abschuss möglich

Die Reform sieht vor, dass Einzelwölfe auch innerhalb von Rudelterritorien abgeschossen werden dürfen. «Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass Einzeltiere auch in Rudelrevieren herumstreifen und Schaden anrichten können.» Gleichzeitig soll es für den Abschuss reichen, wenn ein Einzelwolf 8 Nutztiere gerissen hat. Heute braucht es dafür 10 Angriffe.

Eine Neuerung schlägt der Bundesrat vor, wenn Menschen erheblich gefährdet werden. Bedroht ein Wolf «plötzlich und unvorhergesehen Leib und Leben von Menschen», darf der zuständige Kanton in eigener Kompetenz handeln. Er darf den Wolf abschiessen, ohne die Zustimmung des Bundes einzuholen.

Neu zählen auch schwer verletzte Rinder

Weiter will der Bundesrat, dass Wolfsrudel auch in Jahren dezimiert werden dürfen, in denen keine Jungtiere auf die Welt kommen. Eine Regulation ist heute in diesem Fall nicht möglich. Richtet ein Jungtier des Vorjahres grossen Schaden an, soll es auch abgeschossen werden können.

Eine Änderung betrifft auch die Anrechnung von Tieren an den Schaden. Der Bundesrat schlägt vor, dass in Zukunft nicht nur getötete, sondern auch schwer verletzte Rinder, Pferde sowie etwa Lamas oder Alpakas als «grosser Schaden» angerechnet werden können. Dadurch wird die Schwelle ebenfalls gesenkt, um einen Wolf abschiessen zu können.

Politik setzt sich über Volksentscheid hinweg

Was die Vorschläge des Bundesrates taugen, wird sich in der Vernehmlassung zeigen. Bis Mitte Februar können Parteien, betroffene Verbände und Organisation Stellung beziehen. Die Chancen dürften gut stehen. Politisch besteht Konsens darüber, dass es dem Wolf an den Kragen gehen soll.

Das zeigte sich bereits im September im Ständerat. Dort liess sich eine bürgerliche Mehrheit nicht davon beirren, dass sie damit am Volksentscheid vom September 2020 rüttelt. Bei der Revision des Jagdgesetzes hatte sich eine Mehrheit der Stimmbevölkerung gegen einen präventiven Abschuss von Wölfen ausgesprochen. Der neue Entwurf nehme Rücksicht auf diese Vorbehalte, versicherte Kommissionssprecher Martin Schmid (FDP/GR) .