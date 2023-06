Grossraubtiere So lockert Bundesrat Schutz: Wann Wölfe neu abgeschossen werden dürfen – notfalls auch ohne den Segen aus Bern Wie vom Parlament gewünscht lockert der Bundesrat den Schutz der Wölfe in der Schweiz. Rechtzeitig zum Beginn des Alpsommers klärt er auch die umstrittene Frage, wann Isegrim bei Rissen von Grosstieren oder Angriffen auf Menschen präventiv erlegt werden darf.

Problemwölfe wie der Bündner M92 dürfen künftig schneller abgeschossen werden – bei Angriff auf Menschen auch ohne O.K. aus Bundesbern. HO / Amt Für Jagd Und Fischerei Graubünden

Bald ein Jahr ist es her, dass ein Wolf in Graubünden erstmals eine Mutterkuh gerissen hat. Und vor knapp zwei Jahren hat Isegrim erstmals in der Schweiz eine Älplerin und Wanderer verfolgt. In beiden Fällen wollte der Kanton das Tier zum Abschuss freigeben – doch die Bündner Jagdbehörde durfte nicht in die Natur eingreifen. Auch nicht, als in der Folge weitere Kühe vom sogenannten Beverinrudel gerissen und weitere Menschen um den Biz Beverin von Problemwölfen verfolgt wurden.

Für einmal waren sich in der Folge breite Kreise von der Politik über die Verwaltung bis zu Tierschützern einig: Solche Situationen dürfen nicht mehr vorkommen. Nun reagiert der Bundesrat: Er hat an seiner Sitzung vom Freitag die verschärfte Jagdverordnung per 1. Juli in Kraft gesetzt. Dieser Schritt erfolg damit auch rechtzeitig zum Beginn der diesjährigen Alp- und Wandersaison.

Entsprechende Lockerungen des Wolfsschutzes gefordert hat nebst den Älplern und Kantonen in den vergangenen Monaten auch das Parlament. Mit Blick auf die Alpsaison hat der Bund im Frühling zudem bereits Gelder in der Höhe von 4 Millionen Franken für zusätzliches Hilfspersonal, mobile Unterkünfte oder verstärkte Zäune gesprochen.

Kantone dürfen in Einzelfällen neu selber entscheiden

Laut der neuen Jagdverordnung darf neu ein Einzelwolf aus einem bestehenden Rudel «unverzüglich abgeschossen werden, wenn er plötzlich und unvorhergesehen Leib und Leben von Menschen bedroht», wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Dafür braucht es auch keine Bewilligung mehr des Bundes. Sprich: Die Kantone dürfen in dieser Frage neu selbstständig entscheiden.

Für Wölfe, die in Gebieten unterwegs sind, in denen bereits früher Schäden zu verzeichnen waren, hat der Bundesrat zudem die für den Abschuss massgebende Schadenschwelle von zehn auf sechs Nutztierrisse gesenkt. Diese sogenannt schadenstiftenden Einzelwölfe sollen damit rascher abgeschossen werden dürfen.

Stark betroffene Kantone erhalten mehr Rechte

Und neu werden nicht nur von Wölfen getötete, sondern auch schwer verletzte Rinder, Pferde sowie Lamas oder Alpakas als sogenannt «grosser Schaden» angerechnet. Und auch hier senkt der Bundesrat die Schadengrenze – und zwar von zwei auf ein Tier.

Ebenso hat die Landesregierung die Schadensschwelle bei der Regulierung von Rudeln gesenkt – und zwar von zehn auf acht gerissene Nutztiere. Bei diesen Kategorien müssen die Kantone allerdings weiterhin beim Bund die Abschüsse beantragen.

Laut Bundesrat dürfen zudem Kantone in Regionen mit mehr als einem Rudel «stärker regulieren als bisher». Und neu sollen auch Tiere aus Wolfsrudeln ohne Nachwuchs vorsorglich abgeschossen werden dürfen.

Immer mehr Wölfe und Rudel

Der Bundesrat untermauert die Lockerung des Wolfsschutzes nebst dem steigenden Druck aus der Politik auch mit Zahlen zu den Grossraubtieren. Laut Bafu sind Ende vergangenes Jahr rund 250 Wölfe in 26 Rudeln in der Schweiz gezählt worden. Noch ein Jahr zuvor lag der Wolfsbestand rund 100 Tiere tiefer und die Zahl der Rudel etwa halb so hoch.

Angesichts dieser «schnell anwachsenden Wolfbestände» ergeben sich laut Bafu für die hiesige Alpwirtschaft «grosse Probleme». Konkret zählte der Bund 2022 allein bis Oktober 1500 gerissene Nutztiere – der weitaus grösste Teil davon Schafe. Laut Recherchen von CH Media dürften sich die Risse im vergangenen Jahr sogar verdoppelt haben.

Die nun umgesetzten Lockerungen des Wolfsschutzes sollen die Situation «kurzfristig etwas entschärfen», schreibt das Bafu. Und diese Lockerungen seien mit dem internationalen Schutz der Wölfe vereinbar.