Grossraubtiere Kanton Waadt gibt einzelnen Wolf zum Abschuss frei – und beantragt Regulierung eines Rudels Der Wolf soll zwei Jungrinder und mehrere Ziegen gerissen haben. Wegen wiederholter Angriffe im Waadtländer Jura beantragt der Kanton nun beim Bundesamt für Umwelt, ein Rudel zu regulieren.

Die Waadtländer Behörden genehmigen den Abschuss eines einzelnen Wolfes. (Symbolbild) Keystone

Der nächste Abschuss eines einzelnen Wolfes steht an: Nachdem am Samstag im Kanton Wallis ein Problem-Wolf erlegt wurde, teilt der Kanton Waadt am Dienstag mit, einen einzelnen Wolf zum Abschuss freigegeben zu haben. Der Wolf soll vor einigen Tagen in den Waadtländer Alpen nahe dem Lioson-See zwei Jungrinder gerissen haben. Zudem sei «wahrscheinlich», dass derselbe Wolf auch für den Tod von sieben Ziegen in der Region Ormonts verantwortlich ist.

Damit seien die Bedingungen für den Abschuss des einzelnen Wolfes erfüllt, schreibt der Kanton Waadt weiter. Die Bewilligung ist ab Freitag für 60 Tage gültig.

Leitwolf des Marchairuz-Rudels soll ebenfalls erlegt werden

Zudem wird der Kanton demnächst ein neues Gesuch um Regulierung des Rudels von Marchairuz beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) einreichen. Konkret will der Kanton «angesichts der wiederkehrenden Angriffe, die diesem Rudel zugeschrieben werden», den Abschuss des männlichen Leitwolfes beantragen. Er soll während mehrerer Jahre den Grossteil der Schäden verursacht haben.

Dies «in Anbetracht der im Waadtländer Jura festgestellten Schäden sowie der nachgewiesenen Fortpflanzung des Rudels», heisst es von den kantonalen Behörden. Im März habe man bereits zwei Jungwölfe entnommen, nachdem das Rudel im Sommer 2021 mehrere Alpen angegriffen hatte. (aka)